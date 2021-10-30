30 жовтня 90+2’
Маріуполь 2
Динамо 3
30 жовтня 17:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 19:30
Інгулець --
Верес --
31 жовтня 14:00
Колос --
Львів --
31 жовтня 17:00
Рух --
Олександрія --
31 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Зоря --
1 листопада 17:00
Дніпро-1 --
Минай --
1 листопада 19:30
Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Шестиразовий володар Золотого м'яча повторив власне антидосягнення 16-річної давності

Павло Василенко
30 жовтня, 15:20
Нападник ПСЖ Ліонель Мессі не зміг відзначитись результативними діями у матчі 12-го туру Ліги 1 з Ліллем (2:1)

Ліонель Мессі / Фото: REUTERS

Аргентинець вийшов у стартовому складі та був замінений у перерві. Отже, з початку сезону у чемпіонаті Франції 34-річний аргентинець не забив жодного м'яча та не зробив жодної гольової передачі у 5 матчах.

Букмекери вважають, що Ліонель Мессі зможе всьоме стати найкращим гравцем року завдяки успіху на Копа Америка.

Реклама

Як повідомляє Squawka, Мессі вперше з сезону-2005/06 до листопада залишається без голів та результативних передач у національному чемпіонаті. Тоді це був другий сезон у кар'єрі футболіста.

Нагадаємо, що Мессі в сезоні-2021/22 завдав по воротах суперників у чемпіонаті Франції найбільшої кількості ударів серед гравців, хто поки не забив жодного голу.