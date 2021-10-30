Шестиразовий володар Золотого м'яча повторив власне антидосягнення 16-річної давності

Ліонель Мессі / Фото: REUTERS

Аргентинець вийшов у стартовому складі та був замінений у перерві. Отже, з початку сезону у чемпіонаті Франції 34-річний аргентинець не забив жодного м'яча та не зробив жодної гольової передачі у 5 матчах.

Букмекери вважають, що Ліонель Мессі зможе всьоме стати найкращим гравцем року завдяки успіху на Копа Америка.

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Як повідомляє Squawka, Мессі вперше з сезону-2005/06 до листопада залишається без голів та результативних передач у національному чемпіонаті. Тоді це був другий сезон у кар'єрі футболіста.

Нагадаємо, що Мессі в сезоні-2021/22 завдав по воротах суперників у чемпіонаті Франції найбільшої кількості ударів серед гравців, хто поки не забив жодного голу.