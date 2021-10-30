30 октября 67’
Мариуполь 1
Динамо 2
30 октября 17:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
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Спортинг --
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Шестикратный обладатель Золотого мяча повторил собственное антидостижение 16-летней давности

Павел Василенко
30 октября, 15:20
Нападающий ПСЖ Лионель Месси не смог отметиться результативными действиями в матче 12-го тура Лиги 1 с Лиллем (2:1)

Лионель Месси выиграл приз от УЕФА / Фото: REUTERS

Аргентинец вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве. Таким образом, с начала сезона в чемпионате Франции 34-летний аргентинец не забил ни одного мяча и не сделал ни одной голевой передачи в 5 матчах.

Букмекеры считают, что Лионель Месси сможет в седьмой раз стать лучшим игроком года благодаря успеху на Копа Америка.

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Как сообщает Squawka, Месси впервые с сезона-2005/06 к ноябрю остается без голов и результативных передач в национальном чемпионате. Тогда это был второй сезон в карьере футболиста.

Напомним, что Месси в сезоне-2021/22 нанес по воротам соперников в чемпионате Франции наибольшее число ударов среди игроков, кто пока не забил ни гола.