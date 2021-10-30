Шестикратный обладатель Золотого мяча повторил собственное антидостижение 16-летней давности

Лионель Месси выиграл приз от УЕФА / Фото: REUTERS

Аргентинец вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве. Таким образом, с начала сезона в чемпионате Франции 34-летний аргентинец не забил ни одного мяча и не сделал ни одной голевой передачи в 5 матчах.

Букмекеры считают, что Лионель Месси сможет в седьмой раз стать лучшим игроком года благодаря успеху на Копа Америка.

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Как сообщает Squawka, Месси впервые с сезона-2005/06 к ноябрю остается без голов и результативных передач в национальном чемпионате. Тогда это был второй сезон в карьере футболиста.

Напомним, что Месси в сезоне-2021/22 нанес по воротам соперников в чемпионате Франции наибольшее число ударов среди игроков, кто пока не забил ни гола.