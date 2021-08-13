Шість українців зіграють в топчемпіонатах Європи. За кого вболівати

В топчемпіонатах Європи Україну представлять шість гравців / Фото: Getty Images, REUTERS

У топчемпіонатах Європи в новому сезоні зіграють шість представників України. П'ятьох ми добре знаємо, а ось ще один – Микола Кухаревич – тільки дебютує в європейському футболі. Зате відразу має шанс зіграти проти Мессі і компанії.

Англія

Олександр Зінченко (Манчестер Сіті)

Олександр Зінченко представив нову форму Манчестер Сіті / Фото: Getty Images

Зінченко проводить п'ятий сезон МанСіті. За цей час він вже встиг тричі стати чемпіоном Англії, чотири рази виграти Кубок ліги, по разу – Кубок і Суперкубок країни, а ще грав у фіналі Ліги чемпіонів.

Андрій Ярмоленко (Вест Гем)

Андрій Ярмоленко отримав ще один шанс проявити себе в Вест Гемі / Фото: Getty Images

Багато експертів і вболівальники вже списали Ярмоленка в Вест Гемі, але після успішного для Андрія Євро-2020, схоже, керівництво "молотобійців" дало українцеві ще один шанс.

Іспанія

Андрій Лунін (Реал)

Андрій Лунін поки залишається в Реалі / Фото: Getty Images

Чергова спроба Луніна закріпитися в складі Реала. У минулому сезоні українець провів всього один матч (та й той – в Кубку Іспанії). Сподіваємося, новий наставник Карло Анчелотті все ж дасть гравцеві збірної України більше ігрового часу.

Італія

Руслан Маліновський (Аталанта)

Руслан Маліновський залікував грижу живота. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

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Малиновський видав феноменальну кінцівку минулого сезону в Італії, але провалився на Євро-2020. Можливо, цьому посприяла грижа живота. Але влітку українець переніс операцію і повинен повернутися на поле ще сильнішим!

Віктор Коваленко (Спеція)

Коваленко у формі Спеції / Фото: Instagram

Перші півроку в Італії не задалися для Віктора – за Аталанту він відіграв всього три хвилини, а потім ще й травму отримав. Новий шанс заявити про себе в Серії А він отримав в Спеції

Франція

Микола Кухаревич (Труа)

Микола Кухаревич переїхав до Франції/Фото estac.fr

20-річний українець сенсаційно перебрався в чемпіонат Франції з скромного Руху. Кухаревич вже встиг дебютував в Лізі-1, відігравши 10 хвилин в матчі стартового туру. Чекаємо більшого!

А ще з цього сезону українські вболівальники будуть пильніше стежити за чемпіонатом Португалії. Хай це не топова ліга в Європі, зате там тепер виступає наш основний форвард збірної України Роман Яремчук.

Тим більше, що українець вже встиг видати феноменальний дебют – забив гол і зробив асист в Лізі чемпіонів, та ще й в ворота московського Спартака!