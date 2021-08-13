Шесть украинцев сыграют в топ-чемпионатах Европы. За кого болеть

В ТОП-чемпионатах Европы в новом сезоне Украину представят шесть игроков / Фото: Getty Images, REUTERS
В ТОП-чемпионатах Европы в новом сезоне сыграют шесть представителей Украины. Пятерых мы хорошо знаем, а вот еще один – Николай Кухаревич – только дебютирует в европейском футболе. Зато в первом же матче сыграл против ПСЖ! Правда, парижане играли еще без звездного новичка команды Лионеля Месси.
Англия
Александр Зинченко (Манчестер Сити)
Зинченко проводит пятый сезон МанСити. За это время он уже успел трижды стать чемпионом Англии, четырежды выиграть Кубок лиги, по разу – Кубок и Суперкубок страны, а еще играл в финале Лиги чемпионов.
Андрей Ярмоленко (Вест Хэм)
Многие эксперты и болельщики уже списали Ярмоленко в Вест Хэме, но после успешного для Андрея Евро-2020, похоже, руководство "молотобойцев" дало украинцу еще один шанс.
Испания
Андрей Лунин (Реал)
Очередная попытка Лунина закрепиться в составе Реала. В прошлом сезоне украинец провел всего один матч (да и тот – в Кубке Испании). Надеемся, новый наставник Карло Анчелотти все же даст игроку сборной Украины больше игрового времени.
Италия
Руслан Малиновский (Аталанта)
Малиновский выдал феноменальную концовку прошлого сезона в Италии, но провалился на Евро-2020. Возможно, этому поспособствовала грыжа живота. Но летом украинец перенес операцию и должен вернуться на поле еще сильнее!
Виктор Коваленко (Специя)
Первые полгода в Италии не задались для Виктора – за Аталанту он отыграл всего три минуты, а затем еще и травму получил. Новый шанс заявить о себе в Серии А он получил в Специи
Франция
Николай Кухаревич (Труа)
20-летний украинец сенсационно перебрался в чемпионат Франции из скромного Руха. Кухаревич уже успел дебютировать в Лиге-1, отыграв 10 минут в матче стартового тура. Ждем большего!
А еще с этого сезона украинские болельщики будут пристальнее следить за чемпионатом Португалии. Пусть это не топовая лига в Европе, зато там теперь выступает наш основной форвард сборной Украины Роман Яремчук.
Тем более, что украинец уже успел выдать феноменальный дебют – забил гол и сделал ассист в Лиге чемпионов, да еще и в ворота московского Спартака!