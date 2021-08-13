13 августа 19:30
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Металлист 1925 --
14 августа 17:00
Верес --
Ворскла --
14 августа 19:30
Заря --
Минай --
14 августа 19:30
Десна --
Днепр-1 --
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Рух --
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Черноморец --
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Металлист 1925 --
21 августа 17:00
Верес --
Минай --
21 августа 19:30
Черноморец --
Шахтер --
21 августа 19:30
Днепр-1 --
Рух --
22 августа 17:00
Мариуполь --
Заря --
22 августа 19:30
Колос --
Александрия --
22 августа 21:30
Динамо --
Десна --
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Шесть украинцев сыграют в топ-чемпионатах Европы. За кого болеть

Александр Трикиша
13 августа, 14:35
Чемпионат Франции стартовал неделю назад, на этих выходных берут старты чемпионаты в Англии, Германии и Испании, а через неделю ждем начала итальянской Серии А. А за кем нам там следить?

В ТОП-чемпионатах Европы в новом сезоне Украину представят шесть игроков / Фото: Getty Images, REUTERS

В ТОП-чемпионатах Европы в новом сезоне сыграют шесть представителей Украины. Пятерых мы хорошо знаем, а вот еще один – Николай Кухаревич – только дебютирует в европейском футболе. Зато в первом же матче сыграл против ПСЖ! Правда, парижане играли еще без звездного новичка команды Лионеля Месси.

Англия

Александр Зинченко (Манчестер Сити)

Александр Зинченко представил новую форму Манчестер Сити / Фото: Getty Images

Зинченко проводит пятый сезон МанСити. За это время он уже успел трижды стать чемпионом Англии, четырежды выиграть Кубок лиги, по разу – Кубок и Суперкубок страны, а еще играл в финале Лиги чемпионов.

Андрей Ярмоленко (Вест Хэм)

Андрей Ярмоленко получил еще один шанс проявить себя в Вест Хэме / Фото: Getty Images

Многие эксперты и болельщики уже списали Ярмоленко в Вест Хэме, но после успешного для Андрея Евро-2020, похоже, руководство "молотобойцев" дало украинцу еще один шанс.

Испания

Андрей Лунин (Реал)

Андрей Лунин пока остается в Реале / Фото: Getty Images

Очередная попытка Лунина закрепиться в составе Реала. В прошлом сезоне украинец провел всего один матч (да и тот – в Кубке Испании). Надеемся, новый наставник Карло Анчелотти все же даст игроку сборной Украины больше игрового времени.

Италия

Руслан Малиновский (Аталанта)

Руслан Малиновский залечил грыжуживота. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

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Малиновский выдал феноменальную концовку прошлого сезона в Италии, но провалился на Евро-2020. Возможно, этому поспособствовала грыжа живота. Но летом украинец перенес операцию и должен вернуться на поле еще сильнее!

Виктор Коваленко (Специя)

Коваленко в форме Специи / Фото: Instagram

Первые полгода в Италии не задались для Виктора – за Аталанту он отыграл всего три минуты, а затем еще и травму получил. Новый шанс заявить о себе в Серии А он получил в Специи

Франция

Николай Кухаревич (Труа)

Николай Кухаревич переехал во Францию/Фото estac.fr

20-летний украинец сенсационно перебрался в чемпионат Франции из скромного Руха. Кухаревич уже успел дебютировать в Лиге-1, отыграв 10 минут в матче стартового тура. Ждем большего!

А еще с этого сезона украинские болельщики будут пристальнее следить за чемпионатом Португалии. Пусть это не топовая лига в Европе, зато там теперь выступает наш основной форвард сборной Украины Роман Яремчук.

Тем более, что украинец уже успел выдать феноменальный дебют – забил гол и сделал ассист в Лиге чемпионов, да еще и в ворота московского Спартака!

Роман Яремчук забил первый гол за Бенфику / Фото: Reuters

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