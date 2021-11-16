16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
16 листопада 21:45
Фінляндія --
Франція --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
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Шість клубів створили Суперлігу! Що тепер буде із чемпіонатом України

Андрій Трофімов
16 листопада, 19:24
Провідні клуби країни змагатимуться у турнірі, який поза юрисдикцією Федерації хокею України

Українські клуби ухвалили рішення про створення хокейної Суперліги. Засновниками організації виступили:

  • Білий Барс (Біла Церква) – срібний призер чемпіонатів України (2008/09, 2013/14).
  • Динамо (Харків) – бронзовий призер чемпіонату України (2017/18).
  • Донбас (Донецьк) – єдиний український володар Континентального кубка (2012/13), восьмиразовий чемпіон України.

Також серед засновників хокейної Суперліги України – Краматорськ, Маріуполь і Молода гвардія (Дружківка).

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Чотири команди – Білий Барс, Донбас, Краматорськ та Маріуполь – є учасниками Української хокейної ліги, яка проходить під егідою ФХУ.

Найімовірніше, найближчим часом вони залишать УХЛ і створять свій альтернативний чемпіонат.

Турнірна таблиця УХЛ:

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