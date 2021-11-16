Шість клубів створили Суперлігу! Що тепер буде із чемпіонатом України

Українські клуби ухвалили рішення про створення хокейної Суперліги. Засновниками організації виступили:

Білий Барс (Біла Церква) – срібний призер чемпіонатів України (2008/09, 2013/14).

(Біла Церква) – срібний призер чемпіонатів України (2008/09, 2013/14). Динамо (Харків) – бронзовий призер чемпіонату України (2017/18).

(Харків) – бронзовий призер чемпіонату України (2017/18). Донбас (Донецьк) – єдиний український володар Континентального кубка (2012/13), восьмиразовий чемпіон України.

Також серед засновників хокейної Суперліги України – Краматорськ, Маріуполь і Молода гвардія (Дружківка).

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Чотири команди – Білий Барс, Донбас, Краматорськ та Маріуполь – є учасниками Української хокейної ліги, яка проходить під егідою ФХУ.

Найімовірніше, найближчим часом вони залишать УХЛ і створять свій альтернативний чемпіонат.

Турнірна таблиця УХЛ: