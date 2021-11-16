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Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
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Шесть клубов создали Суперлигу! Что теперь будет с чемпионатом Украины

Андрей Трофимов
16 ноября, 19:24
Ведущие клубы страны будут соревноваться в турнире, который вне юрисдикции Федерации хоккея Украины

Украинские клубы приняли решение о создании хоккейной Суперлиги. Учредителями организации выступили:

  • Белый Барс (Белая Церковь) – серебряный призер чемпионатов Украины (2008/09, 2013/14).
  • Динамо (Харьков) – бронзовый призёр чемпионата Украины (2017/18).
  • Донбасс (Донецк) – единственный украинский обладатель Континентального кубка (2012/13), восьмикратный чемпион Украины.

Также среди учредителей хоккейной Суперлиги Украины – Краматорск, Мариуполь и Молодая Гвардия (Дружковка).

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Четыре команды – Белый Барс, Донбасс, Краматорск и Мариуполь – являются участниками Украинской хоккейной лиги, которая проходит под эгидой ФХУ.

Вероятней всего, в ближайшее время они покинул УХЛ и создадут свой альтернативный чемпионат.

Турнирная таблица УХЛ:

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