Шесть клубов создали Суперлигу! Что теперь будет с чемпионатом Украины

Украинские клубы приняли решение о создании хоккейной Суперлиги. Учредителями организации выступили:

Белый Барс (Белая Церковь) – серебряный призер чемпионатов Украины (2008/09, 2013/14).

(Белая Церковь) – серебряный призер чемпионатов Украины (2008/09, 2013/14). Динамо (Харьков) – бронзовый призёр чемпионата Украины (2017/18).

(Харьков) – бронзовый призёр чемпионата Украины (2017/18). Донбасс (Донецк) – единственный украинский обладатель Континентального кубка (2012/13), восьмикратный чемпион Украины.

Также среди учредителей хоккейной Суперлиги Украины – Краматорск, Мариуполь и Молодая Гвардия (Дружковка).

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Четыре команды – Белый Барс, Донбасс, Краматорск и Мариуполь – являются участниками Украинской хоккейной лиги, которая проходит под эгидой ФХУ.

Вероятней всего, в ближайшее время они покинул УХЛ и создадут свой альтернативный чемпионат.

Турнирная таблица УХЛ: