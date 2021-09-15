Шериф – Шахтар: відео голів та огляд матчу

/ Фото: Reuters

Донецький Шахтар у першому матчі Ліги чемпіонів програв чемпіону Молдови Шерифу з рахунком 0:2. У складі тираспольського клубу голи забивали Адама Траоре та Янсане.

ГОЛ АДАМА ТРАОРЕ

На 16-й хвилині господарі скористалися обрізкою на чужій половині поля, Кріштіано навісив у штрафний, звідки точно в дотик пробив Траоре.

ГОЛ ЯНСАНЕ

Другий м'яч влетів у ворота Шахтаря на 62-й хвилині. Кріштіано протягнув м'яч по лівому фланзі й виконав подачу у штрафний майданчик, звідки точно пробив головою Янсане.

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ОГЛЯД МАТЧУ

Свій наступний матч команда Де Дзербі проведе в Києві 28 вересня проти Інтера. В іншому матчі групи D Реал зіграє проти Шерифа.