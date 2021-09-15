Шериф – Шахтар: відео голів та огляд матчу

15 вересня 19:45
Шериф 2
Шахтар 0
15 вересня 19:45
Бешикташ 1
Боруссія Д 2
15 вересня 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 вересня 22:00
Манчестер Сіті --
Лейпциг --
15 вересня 22:00
Атлетіко --
Порту --
15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
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Аякс --
15 вересня 22:00
Інтер --
Реал --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
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Челсі --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
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Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
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Зоря --
Чорноморець --
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Інгулець --
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18 вересня 00:00
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Дніпро-1 --
Верес --
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Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
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Шахтар --
Динамо --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Шериф – Шахтар: відео голів та огляд матчу

Сергій Шаховець
15 вересня, 21:52
Дивіться голи та відеоогляд поєдинку стартового туру Ліги чемпіонів, в якому Шахтар на виїзді програв Шерифу з рахунком 0:2

/ Фото: Reuters

Донецький Шахтар у першому матчі Ліги чемпіонів програв чемпіону Молдови Шерифу з рахунком 0:2. У складі тираспольського клубу голи забивали Адама Траоре та Янсане.

ГОЛ АДАМА ТРАОРЕ

На 16-й хвилині господарі скористалися обрізкою на чужій половині поля, Кріштіано навісив у штрафний, звідки точно в дотик пробив Траоре.

ГОЛ ЯНСАНЕ

Другий м'яч влетів у ворота Шахтаря на 62-й хвилині. Кріштіано протягнув м'яч по лівому фланзі й виконав подачу у штрафний майданчик, звідки точно пробив головою Янсане.

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ОГЛЯД МАТЧУ

Свій наступний матч команда Де Дзербі проведе в Києві 28 вересня проти Інтера. В іншому матчі групи D Реал зіграє проти Шерифа.

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