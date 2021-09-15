15 сентября 19:45
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15 сентября 22:00
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Порту --
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Аякс --
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28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
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25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
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Шериф – Шахтер: видео голов и обзор матча

Сергей Шаховец
15 сентября, 21:52
Смотрите голы и видеообзор поединка стартового тура Лиги чемпионов, в котором Шахтер на выезде проиграл Шерифу со счетом 0:2

/ Фото: Reuters

Донецкий Шахтер в первом матче Лиги чемпионов проиграл чемпиону Молдовы Шерифу со счетом 0:2. В составе тираспольского клуба голы забивали Адама Траоре и Янсане.

ГОЛ АДАМА ТРАОРЕ

На 16-й минуте хозяева воспользовались обрезкой на чужой половине поля, Криштиано навесил в штрафную, откуда точно в касание пробил Траоре.

ГОЛ ЯНСАНЕ

Второй мяч влетел в ворота Шахтера на 62-й минуте. Криштиано протащил мяч на левом фланге и выполнил подачу в штрафную, откуда точно пробил головой Янсане.

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Свой следующий матч команда Де Дзерби проведет в Киеве 28 сентября против Интера. В другом матче группы D Реал сыграет против Шерифа.

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