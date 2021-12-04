4 грудня 14:00
Верес 0
Динамо 3
4 грудня 17:00
Рух 0
Ворскла 0
4 грудня 19:30
Металіст 1925 0
Колос 1
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
4 грудня 19:00
Рома --
Інтер --
4 грудня 19:30
Боруссія Д --
Баварія --
4 грудня 21:45
Наполі --
Аталанта --
5 грудня 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Шедевральний гол Маліновського у центральному матчі Серії А (відео)

Сергій Шаховець
4 грудня, 23:21
Найдорожчий український футболіст вкотре продемонстрував свій бомбардирський талант

Руслан Маліновський / Фото: Reuters

У центральному матчі 16-го туру Серії А на стадіоні імені Дієго Армандо Марадони зустрічалися команди Наполі та Аталанти. Аталанта перемогла 3:2.

Український хавбек Аталанти Руслан Маліновський вийшов на поєдинок в основі свого клубу.

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На 7-й хвилині зустрічі українець відкрив рахунок у матчі. Отримавши пас від Сапати, Руслан з ходу пробив по воротами Давида Оспіни – голкіпер навіть не встиг зреагувати. Черговий гол-красень у виконанні гравця збірної України!

ВІДЕО ГОЛА МАЛІНОВСЬКОГО

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Для Руслана Маліновського цей гол став четвертим у сезоні та двадцятим у Серії А.