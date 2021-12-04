Шедевральный гол Малиновского в центральном матче Серии А (видео)

Руслан Малиновский / Фото: Reuters

В центральном матче 16-го тура Серии А на стадионе имени Диего Армандо Марадоны встречались команды Наполи и Аталанты. Аталанта победила 3:2.

Украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский вышел на этот поединок в основе своего клуба.

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На 7-й минуте встречи украинец открыл счет в матче. Получив пас от Сапаты, Руслан с ходу пробил по воротам Давида Оспины – голкипер даже не успел среагировать. Очередной гол-красавец в исполнении игрока сборной Украины!

ВИДЕО ГОЛА МАЛИНОВСКОГО

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Для Руслана Малиновского этот гол стал четвертым в сезоне и двадцатым в Серии А.