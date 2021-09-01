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Щетнік стала мультимедалісткою Паралімпіади в Токіо

Сергій Шаховець
1 вересня, 08:18
Перший день осені українські паралімпійці почали з бронзової нагороди

Ірина Щетник завоювала бронзову медаль у кульовій стрільбі / Фото: Reuters

Сьогодні на Паралімпійських іграх пройшли фінальні змагання в кульовій стрільбі (дистанція 10 метрів, пневматична гвинтівка, клас SH1).

Українська спортсменка Ірина Щетнік зуміла набрати 231,2 очка і здобула бронзову нагороду. Це вже друга нагорода 21-річної українки на Паралімпійських іграх у Токіо.

"Золото" в цьому змаганні – у представниці Німеччини Наташі Гільтроп, а "срібло" дісталося Пак Чжінхо з Південної Кореї.

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Бронзова медаль Ірини Щетнік стала для України 68-ю. В активі українських паралімпійців наразі 15 золотих, 33 срібні та 20 бронзових нагород.

Дивіться Медальний залік Паралімпійських ігор 2020

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