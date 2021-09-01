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Щетник стала мультимедалисткой Паралимпиады в Токио

Сергей Шаховец
1 сентября, 08:18
Первый день осени украинские паралимпийцы начали с бронзовой награды

Ирина Щетник завоевала бронзовую медаль в пулевой стрельбе / Фото: Reuters

Сегодня на Паралимпийских играх прошли финальные соревнования в пулевой стрельбе (дистанция 10 метров, пневматическая винтовка, класс SH1).

Украинская спортсменка Ирина Щетник сумела набрать 231.2 очка и завоевать бронзовую награду. Эта уже вторая награда 21-летней украинки на Паралимпийских играх в Токио.

Золото в этом соревновании у представительницы Германии Наташи Хильтроп, а серебро досталось Пак Чжинхо из Южной Кореи.

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Бронзовая медаль Ирины Щетник стала для Украины 68 по счету. В активе украинских паралимпийцев на данный момент 15 золотых, 33 серебряных и 20 бронзовых наград.

Смотрите Медальный зачет Паралимпийских игр 2020

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