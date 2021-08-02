Шанс на медаль! Український стрілець вийшов до фіналу Олімпіади

Сергій Куліш під час кваліфікації в Токіо / Фото: НОК України
У кваліфікації Ігор у Токіо срібний призер Ріо-2016 Сергій Куліш набрав 1178 очок і посів шосту сходинку. Фінал, у якому будуть розіграні медалі, відбудеться сьогодні. Початок – о 10:50 за Києвом.
При цьому ще один українець, Олег Царьков, до фіналу пробитися не зумів, з 1166 очками посівши у кваліфікації 22-й рядок.
Кульова стрільба. Гвинтівка, три положення, 50 м. Кваліфікація
- 1. Сергій Каменський (ОКР) – 1183
- 2. Чжан Чанхун (Китай) – 1183
- 3. Джон-Германн Гегг (Норвегія) – 1181
- ... 6. Сергій Куліш (Україна) – 1178
- ... 22. Олег Царьков (Україна) – 1166
Куліш – переможець Кубка світу / Фото: Instagram
Нагадаємо, в попередні дні на Олімпіаді в Токіо Україна здобула шість медалей.
Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні, також бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич/Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна.
Олімпіада триватиме до 8 серпня.
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