Шанс на медаль! Украинский стрелок вышел в финал Олимпиады

Сергей Кулиш во время квалификации в Токио / Фото: НОК Украины
В квалификации Игр в Токио серебряный призер Рио-2016 Сергей Кулиш набрал 1178 очков и занял шестое место. Финал, в котором будут разыграны медали, состоится сегодня. Начало – в 10:50 по Киеву.
При этом еще один украинец, Олег Царьков, в финал пробиться не сумел, с 1166 очками заняв в квалификации 22-ю строчку.
Пулевая стрельба. Винтовка, три положения, 50 м. Квалификация
- 1. Сергей Каменский (ОКР) – 1183
- 2. Чжан Чанхун (Китай) – 1183
- 3. Джон-Херманн Хегг (Норвегия) – 1181
- ...6. Сергей Кулиш (Украина) – 1178
- ...22. Олег Царьков (Украина) – 1166
Кулиш – победитель Кубка мира / Фото: Instagram
Напомним, в предыдущие дни на Олимпиаде в Токио Украина добыла шесть медалей.
Михаил Романчук взял "серебро" и "бронзу" в плавании, также бронзовыми призерами стали дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич/Олег Омельчук и теннисистка Элина Свитолина.
Олимпиада продлится до 8 августа.
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