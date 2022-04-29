Шанс для українських команд. Російські клуби викинуть із єврокубків

Російські команди отримали бан у єврокубкових турнірах у зв'язку з військовою агресією їхньої держави в Україні. Якщо дискваліфікацію буде продовжено наступного сезону, тоді УЄФА необхідно буде віддати квоту Росії одній з країн учасниць єврокубків.

"Це реально один із варіантів на офіційному рівні, який обговорюється з УЄФА від імені нашої футбольної влади.

Але, як мені сказали, шансів не дуже багато, бо між нами та Росією є ще Австрія. Якщо Росію викидають із єврокубків, то, за ідеєю, квота Росії має дістатися Австрії. Вона може бути незадоволена, можуть бути якісь розбірки, ще Росія може піти до CAS і так далі.

Наразі в УЄФА не готові до будь-яких різких кроків. Вони ще самі не розуміють, що робити з росіянами після дискваліфікації з єврокубків і як ділити їхню квоту", – заявив спортивний журналіст Сергій Болотников в ефірі KDK.