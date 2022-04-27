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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Сюрприз від УЄФА. Українські клуби отримають прямі путівки до групового етапу єврокубків

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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МаленькийСереднійВеликий
27 квітня, 18:48
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Хорватський наставник Дніпра-1 Ігор Йовічевич поділився інсайдом про участь українських команд у новому єврокубковому сезоні
Українські клуби можуть отримати прямі путівки до групи ЛЧ та інших єврокубків
Українські клуби можуть отримати прямі путівки до групи ЛЧ та інших єврокубків / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1", Колаж: Сьогодні

Військова агресія Російської Федерації не дозволила повноцінно завершити сезон у чемпіонаті України по футболу. На зборах учасників УПЛ було ухвалено рішення визнати остаточною турнірну таблицю на 24 лютого, згідно з якою було визначено учасників єврокубків від України.

Головний тренер СК Дніпро-1 Ігор Йовічевіч в інтерв'ю хорватським ЗМІ повідомив, що у новому сезоні українські клуби можуть стартувати одразу з групового етапу.

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"Наскільки мені відомо, постійно ведеться пошук рішення, щоб українські клуби могли грати в Європі. Українська асоціація та УЄФА ведуть постійні переговори. Наразі є ідея дозволити українцям пряме потрапляння в групи єврокубків!

Як взагалі грати відбіркові матчі, якщо ця війна продовжуватиметься, хто приїде до зони бойових дій, як це все організувати!? Безумовно, мир є необхідною умовою будь-якого повернення до змагань. Подивимося, чи це можливо.

Артем Довбик
Артем Довбик / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Це було б великим винятком, але такою поступкою УЄФА певною мірою допоміг би українському футболу. Клуби, які грають у групах, могли б допомогти іншим клубам пережити цей складний період.

З огляду на це офіційне завершення сезону, якщо все заспокоїться, ми обов'язково зіграємо у Європі. Для мене це ще один спортивний мотив", – заявив Йовічевіч хорватському виданню Sportske novosti.

Ігор Йовічевіч
Ігор Йовічевіч / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Нагадаємо, Україну в єврокубковому сезоні 2022/23 представлять п'ять команд: Шахтар, Динамо, СК Дніпро-1, Зоря та Ворскла. Перші дві команди потраплять до Ліги чемпіонів, третя – до Ліги Європи, четверта та п'ята – до Ліги конференцій.

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Раніше ми повідомляли, що чемпіонат України можуть розширити до 18 учасників. Більш детально про новий сезон стане відомо наприкінці травня, або на початку червня.

Євген Дикий висловився про розширення УПЛ
Євген Дикий висловився про розширення УПЛ / Фото: официальный сайт УПЛ

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