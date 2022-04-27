Сюрприз від УЄФА. Українські клуби отримають прямі путівки до групового етапу єврокубків

Хорватський наставник Дніпра-1 Ігор Йовічевич поділився інсайдом про участь українських команд у новому єврокубковому сезоні

Українські клуби можуть отримати прямі путівки до групи ЛЧ та інших єврокубків / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1", Колаж: Сьогодні

Військова агресія Російської Федерації не дозволила повноцінно завершити сезон у чемпіонаті України по футболу. На зборах учасників УПЛ було ухвалено рішення визнати остаточною турнірну таблицю на 24 лютого, згідно з якою було визначено учасників єврокубків від України.

Головний тренер СК Дніпро-1 Ігор Йовічевіч в інтерв'ю хорватським ЗМІ повідомив, що у новому сезоні українські клуби можуть стартувати одразу з групового етапу.

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"Наскільки мені відомо, постійно ведеться пошук рішення, щоб українські клуби могли грати в Європі. Українська асоціація та УЄФА ведуть постійні переговори. Наразі є ідея дозволити українцям пряме потрапляння в групи єврокубків! Як взагалі грати відбіркові матчі, якщо ця війна продовжуватиметься, хто приїде до зони бойових дій, як це все організувати!? Безумовно, мир є необхідною умовою будь-якого повернення до змагань. Подивимося, чи це можливо.

Артем Довбик / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Це було б великим винятком, але такою поступкою УЄФА певною мірою допоміг би українському футболу. Клуби, які грають у групах, могли б допомогти іншим клубам пережити цей складний період. З огляду на це офіційне завершення сезону, якщо все заспокоїться, ми обов'язково зіграємо у Європі. Для мене це ще один спортивний мотив", – заявив Йовічевіч хорватському виданню Sportske novosti.

Ігор Йовічевіч / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Нагадаємо, Україну в єврокубковому сезоні 2022/23 представлять п'ять команд: Шахтар, Динамо, СК Дніпро-1, Зоря та Ворскла. Перші дві команди потраплять до Ліги чемпіонів, третя – до Ліги Європи, четверта та п'ята – до Ліги конференцій.

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Раніше ми повідомляли, що чемпіонат України можуть розширити до 18 учасників. Більш детально про новий сезон стане відомо наприкінці травня, або на початку червня.