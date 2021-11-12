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Шанс для Хемілтона наздогнати Ферстаппена: результати кваліфікації Гран-прі Бразилії

Сергій Шаховець
12 листопада, 23:21
У п'ятницю гонщики Формули-1 провели кваліфікацію, визначивши позиції на старті суботнього спринту на Гран-прі Бразилії.

Льюїс Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Бразилії / Фото: Колаж: Сьогодні

Пілот Мерседесу Льюїс Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Бразилії. Британський гонщик домінував у всіх трьох частинах сесії та не мав конкурентів.

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Друге місце зайняв лідер чемпіонату, пілот Ред Булл Макс Ферстаппен. Замкнув трійку напарник Хемілтона Валттері Боттас.

Російський гонщик Микита Мазепін, за традицією, що склалася, за підсумками кваліфікації зайняв останнє 20-е місце. Ще один пілот Хаас – Мік Шумахер показав 19-й результат.

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Для Льюїса Хемілтона спринт буде можливістю відіграти очки у Макса Ферстаппена.

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Ред Булл побоювався, що стартовий ряд займе Мерседес, але Ферстаппен зумів випередити Валттері Боттаса і стартуватиме поряд зі своїм конкурентом.

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