Шанс для Хемілтона наздогнати Ферстаппена: результати кваліфікації Гран-прі Бразилії

Льюїс Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Бразилії / Фото: Колаж: Сьогодні

Пілот Мерседесу Льюїс Хемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Бразилії. Британський гонщик домінував у всіх трьох частинах сесії та не мав конкурентів.

Реклама

Друге місце зайняв лідер чемпіонату, пілот Ред Булл Макс Ферстаппен. Замкнув трійку напарник Хемілтона Валттері Боттас.

Російський гонщик Микита Мазепін, за традицією, що склалася, за підсумками кваліфікації зайняв останнє 20-е місце. Ще один пілот Хаас – Мік Шумахер показав 19-й результат.

Реклама

Для Льюїса Хемілтона спринт буде можливістю відіграти очки у Макса Ферстаппена.

Реклама

Ред Булл побоювався, що стартовий ряд займе Мерседес, але Ферстаппен зумів випередити Валттері Боттаса і стартуватиме поряд зі своїм конкурентом.

Читайте також: