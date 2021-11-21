Шанс для Динамо: півскладу Баварії пропустить матч Ліги чемпіонів

Матч із Динамо пропустять 9 гравців Баварії / Фото: Reuters

У вівторок, 23 листопада, у Києві відбудеться матч 5-го туру Ліги чемпіонів у якому Динамо прийматиме Баварію. Перед вильотом команди стало відомо, що чотири гравці мюнхенського клубу вирушили на карантин.

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Як повідомив клубний сайт Баварії, Серж Гнабрі, Джамал Мусіала, Ерік-Максим Чупо-Мотінг та Майкл Куїсанс вирушили на карантин після консультації з лікарями. Вони контактували з людиною, яка склала позитивний тест на коронавірус.

Раніше ми повідомляли, що на карантин був відправлений найдорожчий футболіст Баварії Йозуа Кімміх, який відмовився вакцинуватись.

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Два захисники мюнхенців Ніклас Зюле та Йосип Станішич заразилися на COVID-19 раніше і також пропустять матч у Києві.

І нарешті, півзахисник Малік Тіллман та вінгер Кінгслі Коман мають травми різного ступеня складності та не зможуть допомогти своїм одноклубникам.

Таким чином відразу дев'ять гравців Баварії не зіграють проти Динамо у Лізі чемпіонів.

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Нагадаємо, що баварці вже забезпечили собі вихід до 1/8 фіналу ЛЧ. У свою чергу команді Луческу необхідно брати максимум очок у двох матчах, що залишилися, щоб претендувати на єврокубкову весну.

Динамо – Баварія / Фото: Reuters

Матч першого кола між суперниками закінчився розгромом "біло-синіх" із рахунком 0:5.