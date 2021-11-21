21 листопада 21:45
Дженоа --
Рома --
21 листопада 14:00
Минай 2
Інгулець 2
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
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Шанс для Динамо: півскладу Баварії пропустить матч Ліги чемпіонів

Сергій Шаховець
21 листопада, 17:33
Напередодні матчу ЛЧ проти київського Динамо мюнхенська Баварія має великі кадрові проблеми

Матч із Динамо пропустять 9 гравців Баварії / Фото: Reuters

У вівторок, 23 листопада, у Києві відбудеться матч 5-го туру Ліги чемпіонів у якому Динамо прийматиме Баварію. Перед вильотом команди стало відомо, що чотири гравці мюнхенського клубу вирушили на карантин.

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Як повідомив клубний сайт Баварії, Серж Гнабрі, Джамал Мусіала, Ерік-Максим Чупо-Мотінг та Майкл Куїсанс вирушили на карантин після консультації з лікарями. Вони контактували з людиною, яка склала позитивний тест на коронавірус.

Раніше ми повідомляли, що на карантин був відправлений найдорожчий футболіст Баварії Йозуа Кімміх, який відмовився вакцинуватись.

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Два захисники мюнхенців Ніклас Зюле та Йосип Станішич заразилися на COVID-19 раніше і також пропустять матч у Києві.

І нарешті, півзахисник Малік Тіллман та вінгер Кінгслі Коман мають травми різного ступеня складності та не зможуть допомогти своїм одноклубникам.

Таким чином відразу дев'ять гравців Баварії не зіграють проти Динамо у Лізі чемпіонів.

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Нагадаємо, що баварці вже забезпечили собі вихід до 1/8 фіналу ЛЧ. У свою чергу команді Луческу необхідно брати максимум очок у двох матчах, що залишилися, щоб претендувати на єврокубкову весну.

Динамо – Баварія / Фото: Reuters

Матч першого кола між суперниками закінчився розгромом "біло-синіх" із рахунком 0:5.