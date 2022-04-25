Шахтар ніколи не повернеться у російський Донецьк – позиція клубу

Сергій Палкін заявив, що Шахтар гратиме лише в Україні

Вже вісім років донецький Шахтар не грає на своєму рідному стадіоні "Донбас-Арена". У 2014 році команда виїхала з Донецька через окупацію регіону Росією та підконтрольними їй терористичними організаціями "ДНР" та "ЛНР".

Читайте також: Роберто Де Дзербі готовий працювати у Шахтарі безкоштовно

Реклама

З початком повномасштабної війни на Донбасі триває активна фаза протистоянь, а Донецьк, як і раніше, залишається окупованим. Днями генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін дав інтерв'ю ВВС розповівши про мрію повернутися до рідного міста.

"З 2014 року ми покинули Донецьк та грали по всій Україні: у Львові, Харкові, Києві. Але весь цей час ми мали одну мрію – повернутися до Донецька. У нас залишається ця мрія, просто може знадобитись трохи більше часу. Наша країна залишається єдиною. Без мрії буде складно продовжувати. Важко жити без рідного міста, тренувальної бази, уболівальників".

Читайте також: Матч Шахтаря заборонили показувати у прямій трансляції

Також Сергій Палкін висловив позицію клубу, якщо Донецьк стане частиною Росії. Гендиректор навіть не думає про те, щоб грати у чемпіонаті країни-окупанта.

Реклама

"Ми ніколи не повернемося до Донецька, якщо його контролюватиме Росія. Ми українська команда і гратимемо лише в чемпіонаті України. Ми ніколи не гратимемо в чемпіонаті Росії, це наша основна позиція".

Зазначимо, що сьогодні Шахтар проводить благодійні матчі в Європі для допомоги українцям, які постраждали від війни з Росією. Команда Де Дзербі вже відіграла з Олімпіакосом (0:1), Лехією (3:2) та Фенербахче (0:1), а сьогодні битиметься з Антальяспором.