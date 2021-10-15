15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Шахтар – Зоря: онлайн матчу чемпіонату України

Олександр Трикіша
15 жовтня, 15:52
У п'ятницю, 15 жовтня, поновлюється чемпіонат України. У центральному поєдинку 11-го туру Шахтар зустрінеться з Зорею. Слідкуйте за матчем в нашому онлайні

Шахтар та Зоря грають в чемпіонаті України

Поєдинок пройде в НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 17:00. Ми проведе онлайн-трансляція з відео голів та описом всіх ключових моментів.

ОНЛАЙН ШАХТАР – ЗОРЯ

Турнірне становище

На полі зійдуться срібний і бронзовий призери минулого розіграшу Прем'єр-ліги. У поточному сезоні Шахтар йде на другому місці, а Зоря – четверта, але відстає від "гірників" всього на три бали.

ФОРМА КОМАНД

У минулому турі Шахтар розійшовся миром з Динамо, втративши можливість наздогнати киян, тому втрачати очки команді Роберто де Дзербі дуже небажано.

Зоря розібралася з одним з конкурентів на медалі Десною – 2: 0. Луганчани не програють вже сім матчів поспіль, з 8 серпня, коли команда Скрипника поступилася Динамо.

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ

Команди провели між собою вже 48 матчів в рамках чемпіонату України. Шахтар виграв 38 з них, на рахунку Зорі всього сім перемог. Однак в чотирьох останніх поєдинках команда Віктора Скрипника відібрала у "гірників" 10 очок, так що легкої прогулянки сьогодні точно не буде.

СКЛАД

У попередню заявку Шахтаря увійшли 22 футболісти. Сергій Кривцов пропускає цей тур через перебір жовтих карток. У Зорі з цієї ж причини поєдинок пропустить Дмитро Хомченовський.

  • воротарі: Шевченко, Пятов, Трубін
  • захисники: Додо, Віта, Марлон, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Бондар
  • півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Соломон, Мудрик, Алан Патрік Судаков, Педріні
  • нападники: Сікан, Фернандо

Підготовка Шахтаря:

Як готувалася Зоря:

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Олег Кузнєцов, екс-гравець Динамо: "Віктору Скрипнику, можливо, було легше тренувати команду під час паузи в чемпіонаті, оскільки у луганчан збірок було не так багато. Проте бразильці Шахтаря отримали можливість відпочити більше звичайного. На іноземців Роберто Де Дзербі, думаю, і зробить ставку в цьому матчі . Шахтар переможе з рахунком 2: 1. "

Букмекери

Аналітики вважають Шахтар беззаперечним фаворитом зустрічі: коефіцієнт на перемогу команди Роберто де Дзербі – 1.33, на нічию – 4.90, на перемогу Зорі – 10.50.

ДЕ ДИВИТИСЬ

Матч Шахтар в прямому ефірі покажуть на телеканалі "Футбол-1", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV . Трансляція розпочнеться о 17:00.

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