Шахтар – Зоря: онлайн матчу чемпіонату України

Шахтар та Зоря грають в чемпіонаті України

Поєдинок пройде в НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 17:00. Ми проведе онлайн-трансляція з відео голів та описом всіх ключових моментів.

ОНЛАЙН ШАХТАР – ЗОРЯ

Турнірне становище

На полі зійдуться срібний і бронзовий призери минулого розіграшу Прем'єр-ліги. У поточному сезоні Шахтар йде на другому місці, а Зоря – четверта, але відстає від "гірників" всього на три бали.

ФОРМА КОМАНД

У минулому турі Шахтар розійшовся миром з Динамо, втративши можливість наздогнати киян, тому втрачати очки команді Роберто де Дзербі дуже небажано.

Зоря розібралася з одним з конкурентів на медалі Десною – 2: 0. Луганчани не програють вже сім матчів поспіль, з 8 серпня, коли команда Скрипника поступилася Динамо.

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ

Команди провели між собою вже 48 матчів в рамках чемпіонату України. Шахтар виграв 38 з них, на рахунку Зорі всього сім перемог. Однак в чотирьох останніх поєдинках команда Віктора Скрипника відібрала у "гірників" 10 очок, так що легкої прогулянки сьогодні точно не буде.

СКЛАД

У попередню заявку Шахтаря увійшли 22 футболісти. Сергій Кривцов пропускає цей тур через перебір жовтих карток. У Зорі з цієї ж причини поєдинок пропустить Дмитро Хомченовський.

воротарі: Шевченко, Пятов, Трубін

Шевченко, Пятов, Трубін захисники: Додо, Віта, Марлон, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Бондар

Додо, Віта, Марлон, Матвієнко, Конопля, Ісмаїлі, Бондар півзахисники: Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Соломон, Мудрик, Алан Патрік Судаков, Педріні

Степаненко, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Соломон, Мудрик, Алан Патрік Судаков, Педріні нападники: Сікан, Фернандо

Підготовка Шахтаря:

Як готувалася Зоря:

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Олег Кузнєцов, екс-гравець Динамо: "Віктору Скрипнику, можливо, було легше тренувати команду під час паузи в чемпіонаті, оскільки у луганчан збірок було не так багато. Проте бразильці Шахтаря отримали можливість відпочити більше звичайного. На іноземців Роберто Де Дзербі, думаю, і зробить ставку в цьому матчі . Шахтар переможе з рахунком 2: 1. "

Букмекери

Аналітики вважають Шахтар беззаперечним фаворитом зустрічі: коефіцієнт на перемогу команди Роберто де Дзербі – 1.33, на нічию – 4.90, на перемогу Зорі – 10.50.

ДЕ ДИВИТИСЬ

Матч Шахтар в прямому ефірі покажуть на телеканалі "Футбол-1", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV . Трансляція розпочнеться о 17:00.