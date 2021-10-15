Шахтер – Заря: онлайн матча чемпионата Украины

Шахтер и Заря играют в чемпионате Украины

Поединок пройдет в НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00. Мы проведет онлайн-трансляция с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН ШАХТЕР – ЗАРЯ

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ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

На поле сойдутся серебряный и бронзовый призеры прошлого розыгрыша Премьер-лиги. В текущем сезоне Шахтер идет на втором месте, а Заря – четвертая, но отстает от "горняков" всего на три бала.

ФОРМА КОМАНД

В прошлом туре Шахтер разошелся миром с Динамо, упустив возможность догнать киевлян, поэтому терять очки команде Роберто де Дзерби очень нежелательно.

Заря разобралась с одним из конкурентов на медали Десной – 2:0. Луганчане не проигрывают уже семь матчей подряд, с 8 августа, когда команда Скрипника уступила Динамо.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды провели между собой уже 48 матчей в рамках чемпионата Украины. Шахтер выиграл 38 из них, на счету Зари всего семь побед. Однако в четырех последних поединках команда Виктора Скрипника отобрала у "горняков" 10 очков, так что легкой прогулки сегодня точно не будет.

СОСТАВ

В предварительную заявку Шахтера вошли 22 футболиста. Сергей Кривцов пропускает этот тур из-за перебора желтых карточек. У Зари по этой же причине поединок пропустит Дмитрий Хомченовский.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Шевченко, Пятов, Трубин Защитники: Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Бондарь

Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Бондарь Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Мудрик, Алан Патрик Судаков, Педриньо

Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Мудрик, Алан Патрик Судаков, Педриньо Нападающие: Сикан, Фернандо

Подготовка Шахтера:

Как готовилась Заря:

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Олег Кузнецов, экс-игрок Динамо: "Виктору Скрипнику, возможно, было легче тренировать команду во время паузы в чемпионате, поскольку у луганчан сборников было не так много. Тем не менее бразильцы Шахтера получили возможность отдохнуть больше обычного. На иностранцев Роберто Де Дзерби, думаю, и сделает ставку в этом матче. Шахтер победит со счетом 2:1."

БУКМЕКЕРЫ

Аналитики считают Шахтер безоговорочным фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Роберто де Дзерби – 1.33, на ничью – 4.90, на победу Зари – 10.50.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Матч Шахтер в прямом эфире покажут на телеканале "Футбол-1", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 17:00.