Шахтер – Заря: онлайн матча чемпионата Украины

Шахтер и Заря играют в чемпионате Украины
Поединок пройдет в НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00. Мы проведет онлайн-трансляция с видео голов и описанием всех ключевых моментов.
ОНЛАЙН ШАХТЕР – ЗАРЯ
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
На поле сойдутся серебряный и бронзовый призеры прошлого розыгрыша Премьер-лиги. В текущем сезоне Шахтер идет на втором месте, а Заря – четвертая, но отстает от "горняков" всего на три бала.
ФОРМА КОМАНД
В прошлом туре Шахтер разошелся миром с Динамо, упустив возможность догнать киевлян, поэтому терять очки команде Роберто де Дзерби очень нежелательно.
Заря разобралась с одним из конкурентов на медали Десной – 2:0. Луганчане не проигрывают уже семь матчей подряд, с 8 августа, когда команда Скрипника уступила Динамо.
ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
Команды провели между собой уже 48 матчей в рамках чемпионата Украины. Шахтер выиграл 38 из них, на счету Зари всего семь побед. Однако в четырех последних поединках команда Виктора Скрипника отобрала у "горняков" 10 очков, так что легкой прогулки сегодня точно не будет.
СОСТАВ
В предварительную заявку Шахтера вошли 22 футболиста. Сергей Кривцов пропускает этот тур из-за перебора желтых карточек. У Зари по этой же причине поединок пропустит Дмитрий Хомченовский.
- Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин
- Защитники: Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Бондарь
- Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Мудрик, Алан Патрик Судаков, Педриньо
- Нападающие: Сикан, Фернандо
Подготовка Шахтера:
Как готовилась Заря:
СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ
Олег Кузнецов, экс-игрок Динамо: "Виктору Скрипнику, возможно, было легче тренировать команду во время паузы в чемпионате, поскольку у луганчан сборников было не так много. Тем не менее бразильцы Шахтера получили возможность отдохнуть больше обычного. На иностранцев Роберто Де Дзерби, думаю, и сделает ставку в этом матче. Шахтер победит со счетом 2:1."
БУКМЕКЕРЫ
Аналитики считают Шахтер безоговорочным фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Роберто де Дзерби – 1.33, на ничью – 4.90, на победу Зари – 10.50.
ГДЕ СМОТРЕТЬ
Матч Шахтер в прямом эфире покажут на телеканале "Футбол-1", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 17:00.