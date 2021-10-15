15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Шахтер – Заря: онлайн матча чемпионата Украины

Александр Трикиша
15 октября, 15:52
В пятницу, 15 октября, возобновляется чемпионат Украины. В центральном поединке 11-го тура Шахтер встретится с Зарей. Следите за матчем в нашем онлайне

Шахтер и Заря играют в чемпионате Украины

Поединок пройдет в НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00. Мы проведет онлайн-трансляция с видео голов и описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН ШАХТЕР – ЗАРЯ

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ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

На поле сойдутся серебряный и бронзовый призеры прошлого розыгрыша Премьер-лиги. В текущем сезоне Шахтер идет на втором месте, а Заря – четвертая, но отстает от "горняков" всего на три бала.

ФОРМА КОМАНД

В прошлом туре Шахтер разошелся миром с Динамо, упустив возможность догнать киевлян, поэтому терять очки команде Роберто де Дзерби очень нежелательно.

Заря разобралась с одним из конкурентов на медали Десной – 2:0. Луганчане не проигрывают уже семь матчей подряд, с 8 августа, когда команда Скрипника уступила Динамо.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды провели между собой уже 48 матчей в рамках чемпионата Украины. Шахтер выиграл 38 из них, на счету Зари всего семь побед. Однако в четырех последних поединках команда Виктора Скрипника отобрала у "горняков" 10 очков, так что легкой прогулки сегодня точно не будет.

СОСТАВ

В предварительную заявку Шахтера вошли 22 футболиста. Сергей Кривцов пропускает этот тур из-за перебора желтых карточек. У Зари по этой же причине поединок пропустит Дмитрий Хомченовский.

  • Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин
  • Защитники: Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Бондарь
  • Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Соломон, Мудрик, Алан Патрик Судаков, Педриньо
  • Нападающие: Сикан, Фернандо

Подготовка Шахтера:

Как готовилась Заря:

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Олег Кузнецов, экс-игрок Динамо: "Виктору Скрипнику, возможно, было легче тренировать команду во время паузы в чемпионате, поскольку у луганчан сборников было не так много. Тем не менее бразильцы Шахтера получили возможность отдохнуть больше обычного. На иностранцев Роберто Де Дзерби, думаю, и сделает ставку в этом матче. Шахтер победит со счетом 2:1."

БУКМЕКЕРЫ

Аналитики считают Шахтер безоговорочным фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Роберто де Дзерби – 1.33, на ничью – 4.90, на победу Зари – 10.50.

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Матч Шахтер в прямом эфире покажут на телеканале "Футбол-1", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 17:00.

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