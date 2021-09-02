Шахтар зіграє з Інтером у Києві: скільки коштують квитки і як їх купити

Шахтар зіграє з Чорноморцем / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

15 вересня Шахтар стартує в Лізі чемпіонів виїзним поєдинком з Шерифом. А перший домашній матч пройде 28 вересня – в другому турі. Він відбудеться в Києві на "Олімпійському" (початок о 19:45).

Сьогодні квитки на гру надійшли в продаж.

Традиційно, Шахтар реалізує квитки на Лігу чемпіонів в кілька етапів. Пріоритетне право придбання традиційно у найвідданіших уболівальників "оранжево-чорних".

1-й етап (2 вересня). Купити квитки на гру з Інтером можуть власники абонементів сезону-2021/22. Для них діє спеціальна знижка – 20% від вартості квитка у вільному продажу (4 квитки в руки). Для всіх бажаючих продаж абонементів на 8 матчів ще доступний в мобільному додатку FC Shakhtar.

Також на цьому етапі пріоритетна можливість придбання – у підписників Shakhtar Club. Кожен користувач сервісу отримає доступ до покупки в своєму мобільному додатку. Для них спеціальна знижка – 10% від вартості квитка у вільному продажу (4 квитки в руки).

Все пріоритетні групи вболівальників отримають свій промокод в СМС-повідомленні.

2-й етап (з 6 вересня). Вільний продаж на матч Шахтар – Інтер.

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Яка ціна квитків

У сезоні-2021/22 продовжує діяти система динамічних цін. У день гри вартість квитків буде вищою.

Standard : 150, 200, 300, 400, 500 і 600 гривень;

: 150, 200, 300, 400, 500 і 600 гривень; SkyUp Club : 800 гривень;

: 800 гривень; The Club (Снек-меню): 1 500/2 000 гривень;

(Снек-меню): 1 500/2 000 гривень; The Lounge (З пакетом гостинності): 5 000 гривень;

(З пакетом гостинності): 5 000 гривень; Sky Box: 13 000-15 000 гривень.

Придбати квитки на матч Шахтар – Інтер можна онлайн на офіційному сайті Шахтаря, на сайтах-партнерах клубу і в касах НСК "Олімпійський" (з 6 вересня).

Всі квитки – іменні. При проходженні вхідного контролю на стадіоні вболівальник повинен мати при собі документ, що засвідчує особу (таким може бути на вибір: оригінал чинного українського паспорта, дійсного закордонного паспорта, чинного водійського посвідчення, "Дія").

Незважаючи на зелену зону, в якій знаходиться Київ, нагадуємо, що продовжує діяти масковий режим:

при проведенні масових заходів в зелених зонах, як в приміщеннях, так і під відкритим небом, всі учасники і співробітники повинні носити маски;

масочного режиму при проведенні масових заходів в зелених зонах можна уникнути в разі допуску всіх глядачів і співробітників з негативним результатом тестування або з документом, що підтверджує повну вакцинацію.

Нагадаємо, Шахтар пробився в груповий етап через кваліфікаційні матчі. Спочатку "гірники" здолали бельгійський Генк, а потім виявилися сильнішими французького Монако.