26 серпня 72’
Зоря 1
Рапід Відень 3
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
Спорт
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення 💳 Фінансові рекорди світу та України
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Старі знайомі: суперники Шахтаря по групі Ліги чемпіонів

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
26 серпня, 20:14
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Донецький Шахтар дізнався суперників по груповому етапу Ліги чемпіонів. Матчі групового етапу стартують в середині вересня
Шахтар дізнався суперників по групі Ліги чемпіонів
Шахтар дізнався суперників по групі Ліги чемпіонів / Фото: AFP

Клубний рейтинг дозволив Шахтареві жеребитися з третього кошика. У першій же були переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також чемпіони ТОП-6 ліг. Ми проводили онлайн трансляцію жеребкування Ліги чемпіонів.

Реклама

Шахтар потрапив в групу D:

  • Інтер
  • Реал
  • Шахтар
  • Шериф

Цікаво, що з Інтером і Реалом "гірники" зустрічалися в минулому сезоні і тоді двічі обіграли іспанський клуб, а італійцям не програвали. А Шериф тренує українець Юрій Вернидуб.

    Нагадаємо, що, згідно з регламентом жеребкування, в одній групі не могли опинитися команди з однієї країни, а також УЄФА продовжує розводити по різних групах команди з України та Росії.

    Реклама

    Матчі групового етапу пройдуть в наступні дати. Точний розклад з'явиться трохи пізніше:

    • Тур 1: 14/15 вересня
    • Тур 2: 28/29 вересня
    • Тур 3: 19/20 жовтня
    • Тур 4: 2/3 листопада
    • Тур 5: 23/24 листопада
    • Тур 6: 7/8 грудня

    Нагадаємо, Шахтар пробився в груповий етап через кваліфікаційні матчі. Спочатку "гірники" здолали бельгійський Генк, а потім виявилися сильнішими за французький Монако.

    Реклама
    Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
    Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

    Рекомендації

    Спорт
    Більше новин
    Реклама
    Історія однієї фотографії
    Більше крутих фотографій
    Психологія азарту
    Більше порад
    Спортивні красуні
    Більше красунь
    Спортивні історії
    Хочу ще
    Останні новини
    Більше новин
    Медальний залік
    #Позиція
    Країна
    Золото
    Срібло
    Бронза
    Всього
    1
    flag Китай КитайCN
    8
    5
    10
    23
    2
    flag Велика Британія Велика БританіяGB
    6
    8
    3
    17
    3
    flag ПКР ПКРRPC
    6
    5
    6
    17
    4
    flag Австралія АвстраліяAU
    6
    2
    6
    14
    5
    flag Нідерланди НідерландиNL
    5
    3
    1
    9
    6
    flag Італія ІталіяIT
    4
    4
    3
    11
    7
    flag США СШАUS
    2
    2
    0
    4
    8
    flag Білорусь БілорусьBY
    2
    0
    0
    2
    9
    flag Україна УкраїнаUA
    1
    6
    2
    9
    10
    flag Бразилія БразиліяBR
    1
    3
    4
    8
    Всі медалі Паралімпіади
    Рейтинг популярності
    Наші спортсмени в Instagram
    1
    Василь Ломаченко Василь Ломаченко
    1969К
    2
    Олександр Зінченко Олександр Зінченко
    1420К
    3
    Олександр Усик Олександр Усик
    1084К
    4
    Андрій Шевченко Андрій Шевченко
    1002К
    5
    Еліна Світоліна Еліна Світоліна
    787К
    6
    Володимир Кличко Володимир Кличко
    619К
    7
    Іван Редкач Іван Редкач
    579К
    8
    Андрій Лунін Андрій Лунін
    493К
    9
    Дар'я Білодід Дар'я Білодід
    490К
    10
    Олексій Торохтій Олексій Торохтій
    425К
    Рейтинг ТОП-100
    Петраков - тренер збірної
    Новий тренер збірної
    Дівчата покеру
    PokerMatch

    Фара
    Гальфонд

    США
    Фото красуні
    Чемпіонат України
    #
    Команда
    І
    Г
    О
    1
    Динамо
    5
    13:2
    13
    2
    Шахтар
    5
    11:3
    12
    3
    Десна
    5
    9:6
    12
    4
    Ворскла
    5
    11:4
    11
    5
    Дніпро-1
    5
    10:5
    10
    6
    Олександрія
    5
    5:3
    10
    7
    Зоря
    5
    11:8
    7
    8
    Металіст 1925
    5
    5:8
    6
    9
    Колос
    4
    2:2
    5
    10
    Верес
    5
    3:7
    5
    11
    Минай
    4
    2:4
    4
    12
    Рух
    5
    4:8
    4
    13
    Інгулець
    5
    5:11
    4
    14
    Чорноморець
    5
    5:14
    3
    15
    Львів
    5
    4:11
    2
    16
    Маріуполь
    5
    8:12
    1
    Показати бiльше
    Пʼятниця, 27 серпня
    19:30
    Дивись на:
    Медальний залік Токіо-2020
    #Позиція
    Країна
    Золото
    Срібло
    Бронза
    Всього
    1
    flag США СШАUS
    39
    41
    33
    113
    2
    flag Китай КитайCN
    38
    32
    18
    88
    3
    flag Японія ЯпоніяJP
    27
    14
    17
    58
    4
    flag Велика Британія Велика БританіяGB
    22
    21
    22
    65
    5
    flag ОКР ОКРROC
    20
    28
    23
    71
    6
    flag Австралія АвстраліяAU
    17
    7
    22
    46
    7
    flag Нідерланди НідерландиNL
    10
    12
    14
    36
    8
    flag Франція ФранціяFR
    10
    12
    11
    33
    9
    flag Німеччина НімеччинаDE
    10
    11
    16
    37
    10
    flag Італія ІталіяIT
    10
    10
    20
    40
    Всі медалі
    Кращі збірні
    Рейтинг ФІФА
    1
    Бельгія Бельгія
    1822
    2
    Бразилія Бразилія
    1798
    3
    Франція Франція
    1762
    4
    Англія Англія
    1753
    5
    Італія Італія
    1745
    6
    Аргентина Аргентина
    1714
    7
    Іспанія Іспанія
    1680
    8
    Португалія Португалія
    1662
    9
    Мексика Мексика
    1658
    10
    США США
    1648
    Яке місце в України
    Покер - це спорт!
    Новини покеру
    Рейтинг
    Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
    1
    Сауль Альварес Сауль Альварес
    2
    Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
    3
    Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
    4
    Еррол Спенс Еррол Спенс
    5
    Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
    6
    Генадій Головкін Генадій Головкін
    7
    Джермалл Чарло Джермалл Чарло
    8
    Оскар Вальдес Оскар Вальдес
    9
    Деметріус Андраде Деметріус Андраде
    10
    Наоя Іноуе Наоя Іноуе
    Спорт
    google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
    Перейти на сайт logo
    Ми в соціальних мережах

    Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

    Прийняти