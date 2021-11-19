19 листопада 19:30
Чорноморець 1
Динамо 6
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Шахтар запросив уболівальників на фотосесію із Кубком УЄФА

Павло Василенко
19 листопада, 23:42
Шахтар за підтримки титульного партнера Parimatch проведе для всіх бажаючих фотосесію з Кубком УЄФА

Андрій Пятов та Даріо Срна / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У неділю, 21 листопада, Шахтар за підтримки титульного партнера Parimatch проведе для всіх бажаючих фотосесію із Кубком УЄФА. Захід відбудеться у ТРЦ Ocean Plaza за адресою вул. Антоновича, 176 (2 поверх).

У рамках заходу відбудеться автограф-сесія (з 14:00 до 15:00), у якій візьмуть участь голкіпер Шахтаря Андрій П'ятов та директор з футболу клубу Даріо Срна, рекордсмен за кількістю матчів, проведених за "гірників" (536).

Реклама

Шахтар є останнім володарем Кубка УЄФА. У 2009 році у вирішальному матчі у Стамбулі оранжево-чорні у додатковий час перемогли німецький Вердер із рахунком 2:1. Голами за донецьку команду відзначилися Луїс Адріано та Жадсон.

Це єдиний європейський клубний трофей, виграний за часи незалежності України.