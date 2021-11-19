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Ингулец --
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27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
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Шахтер пригласил болельщиков на фотосессию с Кубком УЕФА

Павел Василенко
19 ноября, 23:42
Шахтер при поддержке титульного партнера Parimatch проведет для всех желающих фотосессию с Кубком УЕФА

Андрей Пятов и Дарио Срна / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В воскресенье, 21 ноября, Шахтер при поддержке титульного партнера Parimatch проведет для всех желающих фотосессию с Кубком УЕФА. Мероприятие состоится в ТРЦ Ocean Plaza по адресу ул. Антоновича, 176 (2-й этаж).

В рамках мероприятия состоится автограф-сессия (с 14:00 до 15:00), в которой примут участие голкипер Шахтера Андрей Пятов и директор по футболу клуба Дарио Срна, рекордсмен по количеству матчей, проведенных за "горняков" (536).

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Шахтер является последним обладателем Кубка УЕФА. В 2009 году в решающем матче в Стамбуле оранжево-черные в дополнительное время победили немецкий Вердер со счетом 2:1. Голами за донецкую команду отметились Луис Адриано и Жадсон.

Это единственный европейский клубный трофей, выигранный за время независимости Украины.