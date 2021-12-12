Шахтар попрощався із багаторічним лідером команди

Марлос завершив виступи за Шахтар / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Наприкінці календарного року у 33-річного футболіста закінчується контракт і обидві сторони вирішили не продовжувати угоду.

Марлос прийшов у Шахтар влітку 2014 року і став одним із лідерів команди. За 8 сезонів Марлос провів 287 ігор у складі "гірників" – за цим показником він увійшов до топ-25 футболістів клубу за всю історію.

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Сумарно Марлос забив за Шахтар 74 голи у всіх турнірах. Він залишає клуб на 11-му місці у списку бомбардирів за всю історію – більше за нього лише на рахунку Адріано,Воробея, Старухіна, Соколовського, Брандау, Тейшейри, Петрова, Ателькіна, Грачова та Матвєєва.

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12 трофеїв та збірна України

У складі Шахтаря Марлос по 4 рази виграв чемпіонат (2017, 2018, 2019, 2020), Кубок (2016, 2017, 2018, 2019) та Суперкубок України (2014, 2015, 2017, 2021).

Своєю яскравою грою у Шахтарі Марлос привернув увагу тренерського штабу збірної України. Він отримав українське громадянство і у жовтні 2017 року дебютував у "жовто-синій" футболці. Креативний футболіст зіграв за збірну України у 26 матчах, а також був учасником фінальної частини Євро-2020.

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Марлос прощається зі збірною України / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що у листопаді цього року Шахтар покинув бразилець Дентіньо. Донецький клуб подарував спеціальний подарунок для фартового джокера.