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Шахтар підписав форварда збірної Бразилії за 12 млн євро

Андрій Трофімов
14 січня, 10:40
Давид Нерес із Аяксом двічі вигравав чемпіонат Нідерландів, а зі збірною Бразилії переміг на Кубку Америки-2019

Давід Нерес переїжджає в Україну

24-річний бразильський нападник Давид Нерес перейшов з Аяксу до Шахтаря, про це повідомив нідерландський клуб.

Аякс отримає за трансфер 12 мільйонів євро. Ця сума може збільшитися до 16 млн залежно від результатів гравця. Термін контракту поки що не називається.

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Давид розпочинав свою кар'єру в Сан-Паулу, а перебрався до Амстердама на початку 2017 року. У сумі за Аякс бразилець провів 180 офіційних матчів та забив 47 голів.

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Нерес із Аяксом двічі вигравав національний чемпіонат та Кубок Нідерландів. А також доходив до фіналу Ліги Європи-2017.

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За національну збірну Бразилії Давід Нерес провів сім матчів та забив один гол. Переможець Кубка Америки-2019.