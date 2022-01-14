Шахтер подписал форварда сборной Бразилии за 12 млн евро

Давид Нерес переезжает в Украину

24-летний бразильский нападающий Давид Нерес перешел из Аякса в Шахтер, об этом сообщил нидерландский клуб.

Аякс получит за трансфер 12 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться до 16 млн в зависимости от результатов игрока. Срок контракта пока не называется.

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Давид начинал свою карьеру в Сан-Паулу, а перебрался в Амстердам в начале 2017 года. В сумме за Аякс бразилец провел 180 официальных матчей и забил 47 голов.

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Нерес с Аяксом дважды выигрывал национальный чемпионат и Кубок Нидерландов. А также доходил до финала Лиги Европы-2017.

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За национальную сборную Бразилии Давид Нерес провел семь матчей и забил один гол. Победитель Кубка Америки-2019.