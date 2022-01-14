13 января 21:00 Онлайн
Атлетико 1
Атлетик 2
13 января 21:45
Ливерпуль 0
Арсенал 0
13 января 22:00
Милан 3
Дженоа 1
14 января 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвинея --
15 января 14:30 Онлайн
Манчестер Сити --
Челси --
15 января 19:30 Онлайн
Астон Вилла --
Манчестер Юнайтед --
16 января 16:00 Онлайн
Ливерпуль --
Брентфорд --
16 января 18:30 Онлайн
Тоттенхэм --
Арсенал --
16 января 21:45 Онлайн
Аталанта --
Интер --
18 января 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челси --
19 января 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенхэм --
19 января 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 января 22:30 Онлайн
Валенсия --
Севилья --
20 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Алжир --
20 января 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ливерпуль --
22 января 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хэм --
22 января 21:45 Онлайн
Лацио --
Аталанта --
22 января 22:00 Онлайн
Атлетико --
Валенсия --
23 января 18:30 Онлайн
Челси --
Тоттенхэм --
23 января 21:45 Онлайн
Милан --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Шахтер подписал форварда сборной Бразилии за 12 млн евро

Андрей Трофимов
14 января, 10:40
Давид Нерес с Аяксом дважды выигрывал чемпионат Нидерландов, а со сборной Бразилии победил на Кубке Америки-2019

Давид Нерес переезжает в Украину

24-летний бразильский нападающий Давид Нерес перешел из Аякса в Шахтер, об этом сообщил нидерландский клуб.

Аякс получит за трансфер 12 миллионов евро. Эта сумма может увеличиться до 16 млн в зависимости от результатов игрока. Срок контракта пока не называется.

Реклама

Давид начинал свою карьеру в Сан-Паулу, а перебрался в Амстердам в начале 2017 года. В сумме за Аякс бразилец провел 180 официальных матчей и забил 47 голов.

Читайте также: В Европе назвали игрока Шахтера, который выстрелит в 2022 году

Нерес с Аяксом дважды выигрывал национальный чемпионат и Кубок Нидерландов. А также доходил до финала Лиги Европы-2017.

Реклама

За национальную сборную Бразилии Давид Нерес провел семь матчей и забил один гол. Победитель Кубка Америки-2019.