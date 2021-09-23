22 вересня 21:00
Шахтар 3
Динамо 0
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Шахтар відкриває першу школу в Києві – кількість місць обмежена

Олександр Трикіша
23 вересня, 12:12
Шахтар оголосив набір учнів у свою першу футбольну школу Shakhtar Pro в Києві. Школа для дітей у віці від 7 до 12 років відкриється на початку жовтня

Шахтар продовжує відкривати дитячі школи / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Футбольні тренування будуть проходити за методикою і під керівництвом тренерів Академії ФК Шахтар і під безпосереднім контролем Едгара Кардозо.

На офіційному сайті Шахтаря повідомляють, що записатися на заняття в школі, незалежно від попередньої підготовки, можуть всі хлопчики і дівчатка, які побажать.

Реклама

Учні отримають пріоритетне право брати участь у відборі до Академії Шахтаря, а також стануть частиною регулярних професійних футбольних подій клубу, чи то виведення гравців на поле, чи то можливість бути справжнім болбоєм на матчах.

Зазначається, що перше тренування в школі – безкоштовне, кількість місць обмежена.

Нагадаємо, що кілька днів тому Шахтар відкрив футбольну школу в Борисполі. Найкращі учні зможуть пройти огляд в Академію.

Реклама

Реклама

Реклама