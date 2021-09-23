22 сентября 21:00
Шахтер 3
Динамо 0
24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Шахтер открывает первую школу в Киеве – количество мест ограниченно

Александр Трикиша
23 сентября, 12:12
Шахтер объявил набор учеников в свою первую футбольную школу Shakhtar Pro в Киеве. Школа для детей в возрасте от 7 до 12 лет откроется в начале октября

Шахтер продолжает открывать детские школы / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Футбольные тренировки будут проходить по методике и под руководством тренеров Академии ФК Шахтер и под непосредственным контролем Эдгара Кардозо.

На официальном сайте Шахтера сообщается, что записаться на занятия в школе, независимо от предварительной подготовки, могут все желающие мальчики и девочки.

Реклама

Ученики получат приоритетное право участвовать в отборе в Академию Шахтера, а также станут частью регулярных профессиональных футбольных событий клуба, будь то вывод игроков на поле или возможность быть настоящим болбоем на матчах.

Отмечается, что первая тренировка в школе – бесплатная, количество мест ограниченно.

Напомним, что несколько дней назад Шахтер открыл футбольную школу в Борисполе. Лучшие ученики получат возможность пройти просмотр в Академию.

Реклама

Реклама

Реклама