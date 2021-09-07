Експансія Шахтаря: клуб відкрив футбольну школу в Борисполі

Школа Шахтаря відкрилася в Борисполі. В гості до дітей прийшов Юхим Конопля

Shakhtar Football School – проєкт Шахтаря в форматі франшизи. Школи відкриваються в різних містах країни. Почати займатися футболом в них можуть хлопчики та дівчатка віком від 2 років. Методологія тренувань розроблена фахівцями Академії Шахтаря.

На офіційне відкриття школи в Борисполі приїхав захисник Шахтаря і збірної України Юхим Конопля. Він поспілкувався з дітьми, провів для них розминку, пограв у футбол, сфотографувався і роздав автографи.

"Діти завжди дають позитивні емоції, тим більше вони зовсім маленькі. Я питав хлопців: їм чотири-п'ять, а деяким по три з половиною рочки. Навіть я в такому віці ще не займався футболом і про це якось не замислювався", – сказав Юхим.

"Дуже важливо, що клуб дає можливість розвивати дитячий футбол. Умови для тренувань дуже хороші. Не тільки поля, а як маленькі бази – з роздягальнями та всім необхідним. Вважаю, що це допоможе популяризувати футбол в Україні, та й у світі в цілому" , – вважає Конопля.

Це вже дев'ята школа в Україні. На цей момент, крім Борисполя, тренування проводяться в п'яти Shakhtar Football School в Києві, а ще в Броварах, Полтаві та Вінниці. Планується відкриття філій в Запоріжжі та Херсоні.

Перше заняття в школах – безкоштовне. Будь-яка дитина може відвідати тренування і спробувати свої сили.

Кращі учні Shakhtar Football School згодом отримають можливість пройти перегляд у Академію Шахтаря.

Адреси та телефони футбольних шкіл Шахтаря можна дізнатися по лінку.

Більше фото футбольної школи Шахтаря в Борисполі: