Экспансия Шахтера: клуб открыл футбольную школу в Борисполе

Школа Шахтера открылась в Борисполе. В гости к детям пришел Ефим Конопля

Shakhtar Football School – проект Шахтера в формате франшизы. Школы открываются в разных городах страны. Начать заниматься футболом в них могут мальчики и девочки в возрасте от 2 лет. Методология тренировок разработана специалистами Академии Шахтера.

На официальное открытие школы в Борисполе приехал защитник Шахтера и сборной Украины Ефим Конопля. Он пообщался с детьми, провел для них разминку, поиграл в футбол, сфотографировался и раздал автографы.

"Дети всегда дают положительные эмоции, тем более они совсем маленькие. Я спрашивал ребят: им четыре-пять, а некоторым по три с половиной годика. Даже я в таком возрасте еще не занимался футболом и об этом как-то не задумывался", – сказал Ефим.

"Очень важно, что клуб дает возможность развивать детский футбол. Условия для тренировок очень хорошие. Не только поля, а как маленькие базы – с раздевалками и всем необходимым. Считаю, что это поможет популяризировать футбол в Украине, да и в мире в целом", – считает Конопля.

Это уже девятая школа в Украине. На данный момент, кроме Борисполя, тренировки проводятся в пяти Shakhtar Football School в Киеве, а еще в Броварах, Полтаве и Виннице. Планируется открытие филиалов в Запорожье и Херсоне.

Первое занятие в школах – бесплатное. Любой желающий ребенок может посетить тренировку и попробовать свои силы.

Лучшие ученики Shakhtar Football School со временем получат возможность пройти просмотр в Академию Шахтера.

Адреса и телефоны футбольных школ Шахтера можно узнать по линку.

Больше фото футбольной школы Шахтера в Борисполе:

Футбольная школа Шахтера в Борисполе