Шахтар відкрив ще три футбольні школи в Києві

Тепер діти від 2 до 8 років можуть відвідувати тренування Shakhtar Football School на Позняках, Теремках і Оболоні – де ще працюють школи "помаранчево-чорних"

Shakhtar Football School / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Шахтар відкрив три нові футбольні школи в Києві. Про це повідомляє сайт донецького клубу.

Тепер діти від 2 до 8 років можуть відвідувати тренування Shakhtar Football School на Позняках, Теремках і Оболоні.

Раніше в Києві відкрили школи в районі метро "Дружби народів" і "Вокзальна", а також школи працюють в Броварах, Вінниці та Полтаві.



Тренування в Shakhtar Football School відбуваються за методологією академії ФК Шахтар. Перше заняття – безкоштовне. Кожна дитина може спробувати свої сили. Найкращі учні Shakhtar Football School отримають можливість пройти перегляд у академію клубу.

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Раніше ми писали, що 15 липня Шахтар представить нову форму в "Українському домі". Ексклюзивне право побувати на презентації нового екіпірування отримають власники абонементів на домашні матчі "гірників" у сезоні-2021/22.