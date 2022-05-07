Шахтар освоює криптосвіт. Стартував аукціон ексклюзивної NFT-колекції

ФК Шахтар: стартовав продаж ексклюзивної NFT-колекції на платформі Binance / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", Колаж: Сьогодні

Шахтар анонсував початок взаємовідносин з найбільшою криптоплатформою Binance. Керівництво донецького клубу разом із компанією випустили ексклюзивну NFT-колекцію, яку можна придбати на платформі.

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Сьогодні 7 травня о 14:00 стартував аукціон із продажу футболок донецького клубу з підписами гравців та тренерів, у яких футболісти грали благодійні матчі у рамках туру Football for Peace. Усього на торги виставлено 11 таких NFT-продуктів. Стартова вартість такої футболки – 10 BUSD (BUSD – криптовалюта, яка в еквіваленті відповідає американському долару), повідомляє офіційний Instagram гірників.

Аукціон триватиме рівно тиждень до 14 травня 14:00 за київським часом. Усі виручені кошти від продажу NFT Шахтаря підуть у фонд допомоги українцям , які постраждали внаслідок військової агресії Росії на території України

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Цікаве спостереження самою презентацією дропів на платформі Binance. Працівники сайту оформили стартову заставку та новина про NFT-колекцію Шахтаря на фоні стадіону Донбас-Арена , який донецький клуб був змушений залишити 8 років тому.