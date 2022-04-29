3 травня 22:00
Вільярреал --
Ліверпуль --
4 травня 22:00
Реал --
Манчестер Сіті --
30 квітня 14:30
Ньюкасл --
Ліверпуль --
30 квітня 19:30
Лідс --
Манчестер Сіті --
1 травня 18:30
Вест Хем --
Арсенал --
1 травня 19:00
Хайдук --
Шахтар --
4 травня 20:00
Базель --
Динамо --
5 травня 22:00
Рейнджерс --
Лейпциг --
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Айнтрахт --
Вест Хем --
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Шахтар проведе NFT-аукціон на платформі Binance для допомоги Україні

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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29 квітня, 18:07
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Донецький клуб розпочав співпрацю з найбільшою криптоплатформою у світі для допомоги українцям, які постраждали від війни з Росією
Шахтар та Binance розпочали співпрацю
Шахтар та Binance розпочали співпрацю / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

В умовах відсутності футболу донецький "Шахтар" допомагає Україні на гуманітарному фронті. Команда проводить благодійні матчі в Європі для допомоги громадянам, які постраждали від війни.

Також донеччани запустили аукціон разом із криптоплатформою Binance. Шахтар випустить та розмістить ексклюзивну колекцію NFT для допомоги Україні.

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Аукціон стартує 7 травня і триватиме тиждень. Кожен із учасників, які запропонували найвищу ціну за NFT, отримає одну з 9 футболок Шахтаря. з логотипом Football for Peace із лімітованої серії.

На футболках залишать свої автографи гравці та тренери Шахтаря. На додаток до виставлених лотів на Binance NFT Marketplace також будуть доступні 10 000 містері-боксів (коробок з сюрпризом) за ціною 10 BUSD (Binance-доларів).

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Доходи від аукціону та реалізації містері-боксів будуть передані до фонду Shakhtar Social та Благодійного фонду Binance для підтримки потерпілих від війни українців.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін

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"Як один із найпопулярніших професійних футбольних клубів в Україні, Шахтар протягом довгих років отримував багато кохання, теплих почуттів та підтримки від наших уболівальників. Ми прагнемо допомогти українському суспільству стати ще сильнішими після цієї війни. Наше партнерство з Binance допоможе зібрати кошти на гуманітарні потреби України", – заявив гендиректор Шахтаря Сергій Палкін .

Binance NFT – одна з найбільших швидкозростаючих платформ, яка є торговим NFT-майданчиком компанії Binance, провідної світової екосистеми блокчейнів та провайдером криптовалютної інфраструктури.

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