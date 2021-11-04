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"Шахтар – особлива команда": Анчелотті високо оцінив гру "гірників"

Павло Василенко
4 листопада, 09:34
Головний тренер Реала Карло Анчелотті після матчу Ліги чемпіонів назвав сильні сторони донецького Шахтаря

Карло Анчелотті / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У поєдинку четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів мадридський Реал на Сантьяго Бернабеу обіграв мінімально донецький Шахтар з рахунком 2:1. Головний тренер Реала Карло Анчелотті похвалив суперника за стиль гри.

"Шахтар змінив свій стиль гри. Нам довелося відійти назад, відсунути захисну лінію. Вони забили гол за 10 хвилин до кінця тайму. Звичайно, ми трохи відійшли назад, щоб не пропустити. Потім була деяка втома.

Шахтар – команда особлива, не така, як усі. Їм подобається пресингувати: ти пресингуєш – і вони теж пресингують тебе. Такий був матч. Щоб уникнути такого пресингу, ми трохи змінили стиль, стратегію. Саме проти цього суперника ми так зіграли", – наводить слова Анчелотті офіційний сайт Шахтаря.

Реал набрав 9 очок і посідає перше місце у групі D, Шахтар з одним очком йде на четвертому рядку.

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Матчі, що залишилися:

03.11: Шериф – Інтер.

24.11: Інтер – Шахтар, Шериф – Реал.

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07.12: Шахтар – Шериф, Реал – Інтер.

Груповий етап

Група D

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