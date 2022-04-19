Шахтар – Фенербахче: пряма відеотрансляція матчу

19 квітня Шахтар проведе благодійний матч із Фенербахче / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", Колаж: Сьогодні

У вівторок, 19 квітня, у Стамбулі на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу" відбудеться благодійний матч між Шахтарем та Фенербахче. Гра розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Це третя гра у благодійному турне Shakhtar Global Tour for Peace.

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Пряма трансляція матчу буде доступна на ТБ та в інтернеті, а також слідкувати за поєдинком можна буде за допомогою плеєра нижче.

Де дивитись. Матч буде показано у прямій трансляції на каналі Футбол 1.

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Суперник "гірників" – стамбульський Фенербахче, один із найстаріших та найуспішніших клубів Туреччини. "Жовті канарки" 19 разів ставали чемпіонами Туреччини та 6 разів ставали володарями Кубка цієї країни.

У складі команди виступає добре відомий українським уболівальникам колишній гравець "Металіста Хосе Соса".

У турнірній таблиці турецької Суперліги Фенербахче посідає друге місце, відстаючи від лідера Трабзонспору на 11 балів.

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Напередодні матчу з Фенербахче до тренувального табору Шахтаря прибув Манор Соломон, який допоможе команді у матчах туру.

Нагадаємо, у першому матчі турне 9 квітня Шахтар поступився команді Олімпіакос із Греції (0:1).

Героєм другого поєдинку проти Лехії став 12-річний хлопчик із Харцизька Дмитро Кеда, який приніс перемогу гірникам 3:2

Усі кошти від реалізації квитків та реклами на матчі Shakhtar Global Tour for Peace будуть передані українським громадянам, волонтерським організаціям, медикам. Виручені гроші також будуть направлені на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.