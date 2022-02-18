17 лютого 19:45
Барселона 1
Наполі 1
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Шахтар – Астана: пряма відеотрансляція матчу

Андрій Трофімов
18 лютого, 12:23
У п'ятницю, 18 лютого, лідери чемпіонату України проводять черговий контрольний поєдинок у Туреччині – дивіться трансляцію онлайн

Шахтар vs Астана / Фото: Instagram

Спаринг команди Роберто Де Дзербі з Астаною, срібним призером чемпіонату Казахстану, розпочнеться у п'ятницю, 18 лютого, о 16:00 за київським часом.

Читайте також: Гендиректор Шахтаря: "Повертаємось до Києва 19 лютого"

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ШАХТЕР – АСТАНА

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Матчі донецького Шахтаря на зборах

  • 19.02. Рига
  • 18.02. Астана
  • 15.02. Маріуполь – 1:2
  • 12.02. Шахтар Караганда 2:1
  • 31.01. Црвена Звезда – 3:2
  • 28.01. Маріуполь – 0:0
  • 24.01. Вольфсбергер – 4:1

Дивіться, як раніше Шахтар програв Маріуполю 1:2