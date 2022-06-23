Сестри-близнючки запалюють у Будапешті. Україна здобула медаль на ЧС-2022

Марина і Владислава Алексіїви здобули другу медаль на ЧС-2022 / Фото: Reuters

У столиці Угорщини Будапешті триває ЧС-2022 з водних видів спорту. У четвер, 23 червня, відбувся фінал у довільній програмі дуетів в артистичному плаванні.

Україну у цьому виді змагань представляли сестри-близнючки Марина та Владислава Алексіїви. В активі наших спортсменок вже була срібна медаль, завойована в технічній програмі дуетів.

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У фіналі довільної програми брали участь 12 найкращих дуетів за підсумками кваліфікації. Українським дівчатам удалося показати другий результат. Їхню довільну програму судді оцінили в 94,1667 бали.

Золото у дуету з Китаю (95.5667), а трійку найкращих замкнули представниці Австрії (92.8000).

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Чемпіонат світу-2022. Артистичне плавання.

Довільне соло, дуети

1. Китай (Ван Люї та Ван Цяньї) – 95.5667

2. Україна (Марина та Владислава Алексіїви) – 94.1667

3. Австрія (Анна-Марія Александрі і Ейріні Александрі) – 92.8000

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Ця медаль стала шостою для збірної України, причому п'ять із них завойовано в артистичному плаванні.

Усі медалі України на чемпіонаті світу-2022 з водних видів спорту

Артистичне плавання

Золото: збірна України (команда, комбінація).

Срібло: Марта Федіна (соло, технічна та довільна програми), Марина та Владислава Алексіїви (дует, технічна та довільна програми).

Плавання

Бронза: Михайло Романчук (800 м, вільний стиль).

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