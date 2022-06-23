Сестри-близнючки запалюють у Будапешті. Україна здобула медаль на ЧС-2022

Марина і Владислава Алексіїви здобули другу медаль на ЧС-2022 / Фото: Reuters
У столиці Угорщини Будапешті триває ЧС-2022 з водних видів спорту. У четвер, 23 червня, відбувся фінал у довільній програмі дуетів в артистичному плаванні.
Україну у цьому виді змагань представляли сестри-близнючки Марина та Владислава Алексіїви. В активі наших спортсменок вже була срібна медаль, завойована в технічній програмі дуетів.
У фіналі довільної програми брали участь 12 найкращих дуетів за підсумками кваліфікації. Українським дівчатам удалося показати другий результат. Їхню довільну програму судді оцінили в 94,1667 бали.
Золото у дуету з Китаю (95.5667), а трійку найкращих замкнули представниці Австрії (92.8000).
Чемпіонат світу-2022. Артистичне плавання.
Довільне соло, дуети
- 1. Китай (Ван Люї та Ван Цяньї) – 95.5667
- 2. Україна (Марина та Владислава Алексіїви) – 94.1667
- 3. Австрія (Анна-Марія Александрі і Ейріні Александрі) – 92.8000
Ця медаль стала шостою для збірної України, причому п'ять із них завойовано в артистичному плаванні.
Усі медалі України на чемпіонаті світу-2022 з водних видів спорту
Артистичне плавання
- Золото: збірна України (команда, комбінація).
- Срібло: Марта Федіна (соло, технічна та довільна програми), Марина та Владислава Алексіїви (дует, технічна та довільна програми).
Плавання
- Бронза: Михайло Романчук (800 м, вільний стиль).
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