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Сестры-близняшки зажигают в Будапеште. Украина завоевала медаль на ЧМ-2022

Сергей Шаховец
23 июня, 19:49
На чемпионате мира по водным видам спорта копилка сборной Украины пополнилась еще одной серебряной наградой

Марина и Владислава Алексеевы завоевали вторую медаль на ЧМ-2022 / Фото: Reuters

В столице Венгрии Будапеште продолжается ЧМ-2022 по водным видам спорта. В четверг, 23 июня, состоялся финал в произвольной программе дуэтов в артистическом плавании.

Украину в этом виде соревнований представляли сестры-близняшки Марина и Владислава Алексеевы. В активе наших спортсменок уже была серебряная медаль, завоеванная в технической программе дуэтов.

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В финале произвольной программы принимали участие 12 лучших дуэтов по итогам квалификации. Украинским девушкам удалось показать второй результат. Их произвольную программу судьи оценили в 94,1667 балла.

Золото у дуэта из Китая (95.5667), а тройку лучших замкнули представительницы Австрии (92.8000).

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Чемпионат мира-2022. Артистическое плавание.
Произвольное соло, дуэты

  • 1. Китай (Ван Люи и Ван Цяньи) – 95,5667
  • 2. Украина (Марина и Владислава Алексеевы) – 94,1667
  • 3. Австрия (Анна-Мария Александри и Эйрини-Марина Александри) – 92,8000

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Эта медаль стала шестой для сборной Украины, причем пять из них завоевано в артистическом плавании.

Все медали Украины на чемпионате мира-2022 по водным видам спорта

Артистическое плавание

  • Золото: сборная Украины (команда, комбинация).
  • Серебро: Марта Федина (соло, техническая и произвольная программы), Марина и Владислава Алексеевы (дуэт, техническая и произвольная программы).

Плавание

  • Бронза: Михаил Романчук (800 м, вольный стиль).

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