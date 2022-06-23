Сестры-близняшки зажигают в Будапеште. Украина завоевала медаль на ЧМ-2022

Марина и Владислава Алексеевы завоевали вторую медаль на ЧМ-2022 / Фото: Reuters

В столице Венгрии Будапеште продолжается ЧМ-2022 по водным видам спорта. В четверг, 23 июня, состоялся финал в произвольной программе дуэтов в артистическом плавании.

Украину в этом виде соревнований представляли сестры-близняшки Марина и Владислава Алексеевы. В активе наших спортсменок уже была серебряная медаль, завоеванная в технической программе дуэтов.

Реклама

В финале произвольной программы принимали участие 12 лучших дуэтов по итогам квалификации. Украинским девушкам удалось показать второй результат. Их произвольную программу судьи оценили в 94,1667 балла.

Золото у дуэта из Китая (95.5667), а тройку лучших замкнули представительницы Австрии (92.8000).

Реклама

Чемпионат мира-2022. Артистическое плавание.

Произвольное соло, дуэты

1. Китай (Ван Люи и Ван Цяньи) – 95,5667

2. Украина (Марина и Владислава Алексеевы) – 94,1667

3. Австрия (Анна-Мария Александри и Эйрини-Марина Александри) – 92,8000

Реклама

Эта медаль стала шестой для сборной Украины, причем пять из них завоевано в артистическом плавании.

Все медали Украины на чемпионате мира-2022 по водным видам спорта

Артистическое плавание

Золото: сборная Украины (команда, комбинация).

Серебро: Марта Федина (соло, техническая и произвольная программы), Марина и Владислава Алексеевы (дуэт, техническая и произвольная программы).

Плавание

Бронза: Михаил Романчук (800 м, вольный стиль).

Ранее мы сообщали, что трагедией могло завершиться выступление американской синхронистки Аниты Альварес. Спортсменку спасла тренер, которая увидела, что ее подопечная тонет.