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Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
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Серйозні звинувачення: Йорданія вимагає перевірити стать гравця жіночої футбольної команди Ірану

Павло Василенко
15 листопада, 14:06
Федерація футболу Йорданії ставить під сумнів стать іранського футболіста, який захищав ворота Ісламської Республіки у відбірному матчі Кубка Азії серед жінок

/ Фото: Getty Images

25 вересня жіночі збірні Ірану та Йорданії зустрічалися у матчі відбірного турніру Кубка Азії.

Раніше ми писали, італійський футболіст покликав одружитися з дівчиною прямо під час матчу.

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Іран обіграв суперниць із Йорданії у серії пенальті (0:0, 4:2 – по пенальті) та отримав путівку до фінальної частини розіграшу Кубка Азії 2022 року. Пізніше в JFA висловили сумнів у тому, що одна із футболісток збірної Ірану є жінкою. Ім'я гравця не розголошується.

"Зважаючи на докази, представлені JFA, та враховуючи важливість цього змагання, ми просимо AFC ініціювати прозоре та чітке розслідування, яке проведуть медичні експерти.

Вони повинні з'ясувати, чи є цей гравець жінкою з огляду на те, що жіноча збірна Ірану має багату історію, пов'язану з гендерними проблемами та допінговими скандалами", — йдеться у листі президента JFA Алі бін аль-Хусейна у Твіттері.

Іранська сторона відреагувала на звинувачення, назвавши заяву Йорданії приводом для того, щоб не змиритися з поразкою.