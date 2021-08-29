Срібло та бронза в одному запливі! Україна продовжує збирати медалі Токіо-2020

Яременко виграв срібло Токіо-2020 / Фото: 24tv.ua

Відразу двоє українців сьогодні потрапили на паралімпійський подіум Токіо-2020. У запливі на 50 метрів вільним стилем у нас срібло і бронза.

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Чемпіоном Ігор в Токіо став білорус Ігор Бокий. Срібну медаль виграв наш Ілля Яременко.

Це друга паралімпійська нагорода в кар'єрі 24-річного Іллі. Він брав бронзу в Ріо-2016.

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А ось третє місце зайняв легендарний Максим Веракса. Рекордсмен світу на цій дистанції!

Починаючи з Пекіна-2008 Максим не повертається з Паралімпійських ігор з порожніми руками. У 37-річного плавця вже вісім золотих і п'ять бронзових нагород!

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Зараз в загальнокомандному заліку збірна України посідає п'яте місце. Наші спортсмени завоювали вже 42 медалі: 10 золотих, 21 срібна і 11 бронзових.