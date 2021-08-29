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Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Серебро и бронза в одном заплыве! Украина продолжает собирать медали Токио-2020

Любомир Луканюк
29 августа, 12:34
На дистанции 50 метров вольным стилем двое украинских пловцов выиграли награды Паралимпийских игр – это Илья Яременко и Максим Веракса

Яременко выиграл серебро Токио-2020 / Фото: 24tv.ua

Сразу двое украинцев сегодня попали на паралимпийский подиум Токио-2020. В заплыве на 50 метров вольным стилем у нас серебро и бронза.

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Чемпионом Игр в Токио стал белорус Игорь Бокий. Серебряную медаль выиграл наш Илья Яременко.

Это вторая паралимпийская награда в карьере 24-летнего Ильи. Он брал бронзу в Рио-2016.

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А вот третье место занял легендарный Максим Веракса. Рекордсмен мира на этой дистанции!

Начиная с Пекина-2008 Максим не возвращается с Паралимпийских игр с пустыми руками. У 37-летнего пловца уже восемь золотых и пять бронзовых наград!

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Сейчас в общекомандном зачете сборная Украины занимает пятое место. Наши спортсмены завоевали уже 42 медали: 10 золотых, 21 серебряная и 11 бронзовых.

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