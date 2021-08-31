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"Сер Алекс, це для вас...": Роналду зворушив повідомленням про повернення в МЮ

Олександр Трикіша
31 серпня, 14:06
Португальський нападник Кріштіану Роналду залишив зворушливе послання своїм уболівальникам після повернення в Манчестер Юнайтед

Кріштіану Роналду повертається в Манчестер Юнайтед / Фото: Reuters

Сьогодні МЮ оголосив про укладення контракту з Роналду терміном на два роки з можливістю продовження ще на сезон.

"Всі, хто мене знає, знають про мою нескінченну любов до Манчестер Юнайтед. Роки, які я провів у цьому приголомшливому клубі, і шлях, який ми пройшли разом, золотими літерами вписані в історію цієї великої і дивовижної команди.

Я навіть не можу пояснити свої почуття прямо зараз, дивлячись, що про моє повернення на "Олд Траффорд" оголошено в усьому світі.

Це схоже на справджену мрію, навіть повертаючись сюди в якості суперника, я завжди відчував любов і повагу з боку уболівальників на трибунах. Це абсолютні 100% те, з чого зроблені мрії!

Моя перша домашня ліга, мій перший кубок, мій перший виклик в збірну Португалії, мій перший матч в Лізі чемпіонів, моя перша "Золота бутса" і мій перший "Золотий м'яч" – всі вони народилися з цього особливого зв'язку між мною і "Червоними дияволами".

Кріштіану Роналду повертається до Манчестер Юнайтед / Фото: REUTERS

Історія була написана в минулому, і історія буде написана ще раз! Даю слово!

Я прямо тут! Я повернувся туди, де мені місце! Зробимо так, щоб це сталося ще раз! PS – Сер Алекс, це для вас... ", – написав Роналду в Instagram.

Нагадаємо, що Роналду вже грав за Манчестер Юнайтед з 2003 по 2009 рік. За цей час португалець забив 118 голів у 292 іграх.

З МЮ португалець три рази виграв чемпіонат Англії, двічі – Кубок англійської ліги і один раз Кубок Англії.

У 2008 році Роналду разом з Манчестер Юнайтед став переможцем Ліги чемпіонів і клубного чемпіонату світу.

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