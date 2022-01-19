Секрети Усика пригрозили оприлюднити у Латвії

Брієдіс готовий допомогти Джошуа впоратися з Усиком / Фото: Колаж: Сьогодні

Помічником Ентоні Джошуа у весняному реванші з Олександром Усиком, якому британець програв за всіма статтями у вересні, може стати Майріс Брієдіс.

Латвійський чемпіон світу за версією IBF у першій тяжкій вазі переконаний, що може поділитися з Ей-Джеєм цінною інформацією про українця.

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"Що б я сказав Ентоні Джошуа? Це секретна інформація. Але Ентоні вважав би її дуже корисною. Це великий секрет. Якщо ми зустрінемося, то можемо поговорити про це. Я пропоную Джошуа разом із командою приїхати та потренуватися зі мною", – сказав Майріс Брієдіс каналу Intu Boxing.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Нагадаємо, що 2018-го Брієдіс ледь не здолав Усика у крузервейті. Перед оголошенням результату тоді у Ризі глядачі у залі завмерли. Та й ніхто з боксерів не був упевнений у своїй перемозі, хоча обидва підняли кулаки догори після гонгу. Рішенням суддів мінімальна вікторія дісталася у тому поєдинку Усику – 115:113, 115:113, 114:114.

Олександр Усик – Майріс Брієдіс / Фото: Reuters

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