Зробити щасливими вболівальників та ЗСУ. Петраков назвав завдання на матч з Уельсом

Головний тренер збірної України Олександр Петраков / Фото: Reuters

Завтра національна команда України зіграє фінальний двобій плей-оф відбору на ЧС-2022. Суперником підопічних Петракова стане збірна Уельсу. Онлайн матчу Уельс – Україна пройде у нас на сайті.

Сьогодні наставник збірної України Олександр Петраков провів прес-конференцію напередодні битви у Кардіффі. Коуч "синьо-жовтих" дуже сподівається, що наші футболісти покажуть хороший футбол і порадують результатом усіх українських уболівальників.

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" – Чому ви вирішили викликати до збірної Данила Ігнатенко?

- Я викликав його набагато раніше. Він мав проблему з візою, тому він доїхав до нас тільки зараз.

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- Чи відчуваєте ви зараз більший тиск, ніж перед матчем із Шотландією?

- Тиску на мене немає жодного. Ми готуємося до гри у звичному режимі.

- Чи особисто ви отримували повідомлення від воїнів на передовій після перемоги над Шотландією?

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- Дуже багато гравцям писали повідомлень. До мене ніхто не звертався. Президент УАФ Андрій Павелко їздив на передову, привіз нам прапор України, підписаний хлопцями-військовими. Перед грою ми вивісили його в роздягальні.

- Чим вас вразила збірна Уельсу? Які сильні сторони цієї команди?

- Дуже сильно зіграна команда. Я бачу дуже гарну роботу тренерського штабу Роба Пейджа. Є багато виконавців світового рівня – Ремзі, Бейл, Джеймс. У нас також непогана команда. Завтра дві збірні поборються за вихід на чемпіонат світу. Думаю, що буде гарна гра, яка сподобається вболівальникам. А як воно буде – я не прогнозую ніколи.

- Чи не здається вам, що через нинішню ситуацію в Україні люди недооцінюють вашу збірну?

– У нас дуже складна обстановка в країні. Не всі стежать за футболом. У нас горе, гинуть люди... Недооцінка? Ми про це не думаємо. Ми думаємо, як зробити щасливими наших уболівальників, наші збройні сили, і сконцентровані на грі".

Україна зіграє з Уельсом у неділю, 5 червня. Початок – о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція в ефірі загальнонаціонального каналу "Індиго TV" , а також на каналі "Футбол 1" та платформі oll.tv.

Після гри з Уельсом команда Олександра Петракова проведе три матчі у Лізі націй: 8-го та 14 червня Україна зіграє з Ірландією, 11-го – з Вірменією.