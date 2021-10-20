Збірну України відправлять в "червону зону" перед вирішальним матчем відбору на ЧС-2022

Стадіон Чорноморець прийме матч Україна - Болгарія / Фото: Офіційний сайт ФК "Чорноморець"

Матч Україна – Болгарія пройде 11 листопада на стадіоні "Чорноморець", початок – о 19:30. Відмітимо, що напередодні Одеса була включена в "червону зону".

Поки невідомо, чи будуть пускати на трибуни уболівальників і в якій кількості. Стадіон в Одесі вміщує 34 164 глядача.

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/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Відзначимо, що через п'ять днів після поєдинку в Одесі, 16 листопада, збірна України проведе заключний матч відбору ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини в гостях. У цьому поєдинку вирішиться майбутнє нашої команди у відборі на мундіаль, повідомляє УАФ.

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Нашій команді обов'язково потрібно обігрувати Боснію. Перемога над Боснією відчіплює балканців з боротьби за другу сходинку, але ще залишається Фінляндія.

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Для нас важливо, щоб в матчах, що залишилися, фіни взяли не більше чотирьох очок. Попереду у Фінляндії матчі проти Боснії (в гостях) і Франції (вдома).

Якщо Україна і Фінляндія наберуть однакову кількість балів, то на перший план вийде різниця забитих і пропущених м'ячів у відборі.

Якщо ж Україна зіграє з Боснією внічию, то єдиний шанс, при якому команда Петракова пройде далі – це нічия в матчі Фінляндія – Боснія, а потім поразка Фінляндії від Франції.