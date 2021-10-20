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Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
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Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Сборную Украины отправят в красную зону перед решающим матчем отбора на ЧМ-2022

Александр Трикиша
20 октября, 16:57
Сборная Украины проведет товарищеский матч против Болгарии в Одессе. Через пять дней наша команда сыграет решающий матч в отборе на ЧМ-2022

Стадион Черноморец примет матч Украина - Болгария / Фото: Официальный сайт ФК "Черноморец"

Матч Украина – Болгария пройдет 11 ноября на стадионе "Черноморец", начало – в 19:30. Отметим, что накануне Одесса была включена в красную зону.

Пока неизвестно, будут ли пускать на трибуны болельщиков и в каком количестве. Стадион в Одессе вмещает 34 164 зрителя.

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/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Отметим, что через пять дней после поединка в Одессе, 16 ноября, сборная Украины проведет заключительный матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины в гостях. В этом поединке решится будущее нашей команды в отборе на мундиаль, сообщает УАФ.

Что нужно Украине для выхода в плей-офф ЧМ-2022

Нашей команде обязательно нужно обыгрывать Боснию. Победа над Боснией отцепляет балканцев из борьбы за вторую строчку, но еще остается Финляндия.

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Для нас важно, чтобы в оставшихся матчах финны взяли не больше четырех очков. Впереди у Финляндии матчи против Боснии (в гостях) и Франции (дома).

Если Украина и Финляндия наберут одинаковое количество баллов, то на первый план выйдет разница забитых и пропущенных мячей в отборе.

Если же Украина сыграет с Боснией вничью, то единственный шанс, при котором команда Петракова пройдет дальше – это ничья в матче Финляндия – Босния, а затем поражение Финляндии от Франции.

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