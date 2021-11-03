3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
4 листопада 19:45
Зоря --
ЦСКА Софія --
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Збірна України дізналася календар ЧС-2022! Стартуємо проти Японії

Любомир Луканюк
3 листопада, 19:08
Через пандемію коронавірусу українські хокеїсти пропустили два чемпіонати світу

З 25 квітня по 1 травня у польському Катовіце пройде чемпіонат світу з хокею у Дивізіоні 1B. Сьогодні з'явився розклад матчів турніру, у якому братиме участь і збірна України.

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Наш календар на ЧС-2022

25 квітня

  • 17:30 Україна – Японія

26 квітня

  • 21:00. Польща – Україна

28 квітня

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  • 14.00. Литва – Україна

29 квітня

  • 14.00. Естонія – Україна

1 травня

  • 21:00. Україна – Сербія

Переможець групи підніметься до Дивізіону 1А, найгірша команда понизиться у класі.

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Нагадаємо, що у 2020 та 2021 роках чемпіонат світу у Дивізіоні 1В не проводився через пандемію коронавірусу.