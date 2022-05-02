3 травня 22:00
Вільярреал --
Ліверпуль --
4 травня 22:00
Реал --
Манчестер Сіті --
4 травня 20:00
Базель --
Динамо --
5 травня 22:00
Рейнджерс --
Лейпциг --
5 травня 22:00
Айнтрахт --
Вест Хем --
5 травня 22:00
Рома --
Лестер --
5 травня 22:00
Марсель --
Феєнорд --
7 травня 21:45
Ліверпуль --
Тоттенгем --
8 травня 18:30
Манчестер Сіті --
Ньюкасл --
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Збірна України розгромила Іспанію на чемпіонаті світу з футболу

Андрій Трофімов
2 травня, 19:24
Наша команда успішно стартувала на світовій першості серед гравців із порушеннями опорно-рухового апарату

Перед матчем команди показали своє відношення до війни. Фото salou.cat / Фото: Колаж: Сьогодні

Збірна України впевнено стартувала на чемпіонаті світу серед гравців із порушеннями опорно-рухового апарату. У матчі-відкритті мундіалю українці розгромили Іспанію – 5:0.

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Далі у нашої команди ще поєдинки проти Північної Ірландії (4 травня) та Аргентини (6 травня).

Дві найкращі команди з групи виходять до чвертьфіналу, повідомляє УАФ.

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Нагадаємо, що збірна України серед гравців із порушеннями опорно-рухового апарату п'ять разів вигравала чемпіонати світу! У 2001, 2003, 2009, 2013 та 2017 роках.